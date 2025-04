A indústria alimentícia brasileira: um motor econômico e social em busca de inovação

Artigo por Luiz Gonzatti, CEO da Alibra Ingredientes

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), a indústria alimentícia brasileira é um motor crucial da economia nacional, respondendo por quase 11% do PIB e liderando as exportações para 190 países, além de gerar 2 milhões de empregos diretos. Entretanto, seu impacto social é ainda mais significativo: garantir que todos os brasileiros, independentemente de sua renda ou localização, tenham acesso a alimentos nutritivos e seguros. Para alcançar essa meta, a tecnologia e a inovação são ferramentas imprescindíveis para tornar os alimentos nutritivos, acessíveis a todos, com um custo adequado, no lugar certo e no momento desejado.

Diante deste cenário, a indústria alimentícia precisa se reinventar e buscar novas tecnologias e soluções inovadoras para superar desafios e atender às necessidades de toda a população.

Quais são os benefícios da tecnologia na indústria alimentícia?

A tecnologia exerce um papel essencial na transformação da indústria alimentícia, desde as básicas como a capacidade de produção em alta escala, a distribuição eficiente dos produtos para a população, e garantia de que o alimento será seguro para o consumo, até o desenvolvimento de produtos para atender aos diferentes nichos do mercado, inclusive aqueles com características mais específicas.

Neste contexto, os fornecedores de ingredientes alimentícios exercem um papel fundamental, uma vez que desenvolvem soluções para a indústria que vão impactar, ainda que de forma indireta, na alimentação das pessoas e na rotina delas.

Assim, diversos players do setor vêm investindo em tecnologia de ponta para elevar a qualidade e a eficiência das soluções destinadas às indústrias alimentícias. Esses avanços possibilitam alimentos com apelos nutricionais diferenciados, de acordo com o perfil de cada um dos públicos, a simplificação da produção e da logística da operação dos clientes, a redução de custos, e benefícios importantes para o consumidor como o sabor e a textura.

Mais opções, mais exigências

O universo digital aliado a diversos outros fatores, fizeram com que os consumidores passassem a ficar mais exigentes e mudassem seus hábitos alimentares, aumentando ainda mais a diversidade de produtos de uns anos para cá.

Os fornecedores de ingredientes, além de se adaptarem à nova realidade, precisam se antecipar cada vez mais às tendências futuras para manter a atratividade de seu portfólio e entregar aos clientes, soluções que vão agregar valor aos seus produtos finais.

E é pensando nisso que investem e buscam o que há de mais tecnológico, contribuindo significativamente para lançamentos de produtos finais acessíveis, práticos, indulgentes, convenientes, que atendam às diferentes exigências nutricionais e preferências dos consumidores como, por exemplo, alimentos com alto teor proteico e plant based, e que proporcionem experiências sensoriais que superem suas expectativas.

Futuro da indústria alimentícia

Indo além das vantagens competitivas, a inovação é a chave para a indústria alimentícia enfrentar os seus desafios. Com a tecnologia, as empresas têm mais condições de criar produtos alinhados às tendências e às necessidades de uma população diversificada, em constante crescimento e transformação.

Portanto, é certo dizer que aquelas que investirem em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), adotando uma abordagem sustentável, estarão mais bem posicionadas para lidar com o futuro do setor. E esse futuro já começou.