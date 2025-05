Liderança em tempos de transformação digital: como guiar uma empresa em um setor em constante mudança

Artigo por Carlos Eduardo Sedeh, CEO da Mega

A transformação digital deixou de ser uma tendência passageira para se tornar uma realidade irreversível no ambiente de negócios atual. Empresas de todos os setores enfrentam mudanças rápidas e constantes, e, para líderes, esse cenário exige habilidades além das tradicionais. Mais do que gerenciar, é necessário inspirar e adaptar a organização a um mundo cada vez mais digital.

Estudos recentes mostram que os investimentos globais em transformação digital devem atingir US$ 3,4 trilhões até 2026, ilustrando a magnitude dessa mudança. Porém, a mesma pesquisa revela que 70% das iniciativas de transformação digital falham por falta de uma liderança engajada ou dificuldades em ajustar a cultura organizacional. Isso reforça que, mais do que nunca, o papel do líder é fundamental para o sucesso desta transição.

A capacidade de adaptação é um dos fatores mais importantes para o sucesso em um setor que está sempre em evolução. Não se trata de mudar por mudar, mas de identificar as oportunidades que cada inovação tecnológica traz e aplicá-las de forma que tragam valor real à empresa e seus clientes. Além disso, um estudo do Fórum Econômico Mundial aponta que até 85 milhões de empregos serão substituídos por novas funções nos próximos anos, reforçando a necessidade de requalificação e desenvolvimento contínuo das equipes.

Se existe um fator que permanece constante, mesmo em meio à transformação digital, é a importância de manter o foco no cliente. Uma pesquisa da Salesforce revelou que 80% dos clientes consideram a experiência oferecida pelas empresas tão importante quanto o produto ou serviço em si. As expectativas dos clientes evoluem rapidamente, e as empresas precisam ser capazes de entregar experiências personalizadas, ágeis e eficientes.

Liderar em tempos de transformação digital significa colocar o cliente no centro de todas as decisões estratégicas. É fundamental entender suas necessidades, antecipar suas expectativas e oferecer soluções que realmente façam a diferença. A transformação digital deve ser vista como uma ferramenta para melhorar o relacionamento com o cliente e aumentar o valor entregue a ele.

A liderança em um setor em constante mudança exige uma mentalidade voltada para a inovação, uma cultura que valorize a adaptabilidade e um foco constante no cliente. Mais do que nunca, líderes precisam ser ágeis, resilientes e visionários, guiando suas organizações por um caminho de transformação contínua. Ao equilibrar tecnologia e pessoas, inovação e foco no cliente, os líderes serão capazes de enfrentar os desafios da transformação digital e aproveitar as oportunidades que ela oferece para criar um futuro mais conectado e eficiente para suas empresas e para a sociedade na totalidade.