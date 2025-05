Uso de VPN e rede social ‘X’: uma reflexão crítica

Artigo por Danilo Mazuquim, especialista em Ciência da Computação e CEO da Mazukim

Nas últimas semanas, o debate sobre o uso de VPNs (Redes Privadas Virtuais) para acessar redes sociais bloqueadas em determinados países têm ganhado cada vez mais atenção. Mesmo considerando as tendências tecnológicas e comportamentais que impactam o uso da internet, este é um assunto sensível que merece uma reflexão mais cautelosa.

É fato que as VPNs oferecem um grau de anonimato e permitem que os usuários contornem restrições impostas por governos ou instituições. Para muitos, isso parece ser uma solução simples e eficaz para acessar redes sociais como Facebook, X (antigo Twitter) ou Instagram, quando essas plataformas são proibidas por questões políticas ou culturais. No entanto, deve-se deslocar a atenção para as consequências legais e morais que podem surgir dessa ação.

A primeira coisa a ser considerada é que, apesar da aparente “irrastreabilidade” proporcionada pelo uso de uma VPN, não se pode ignorar o fato de que, tecnicamente, leis locais estão sendo infringidas. Muitas vezes, essas legislações foram implementadas em resposta a aspectos regionais ou preocupações com a segurança nacional. Independentemente da visão sobre essas restrições, ao utilizar uma VPN para acessar essas redes, o usuário está desrespeitando normas estabelecidas. E isso pode ter implicações jurídicas sérias, ainda que a sensação de segurança ao utilizar uma VPN pode levar a uma falsa percepção de impunidade.

Por mais que a tecnologia de criptografia dificulte o rastreamento de dados de navegação, ela não elimina o risco de exposição. Em vários países, o simples ato de acessar conteúdo proibido pode ser monitorado de forma indireta, seja por meio de outras práticas de vigilância digital ou pelo fato de que a utilização de VPNs, por si só, pode levantar suspeitas.

Além disso, é importante refletir sobre o contexto em que essas redes sociais são bloqueadas. Em muitos casos, o acesso a essas plataformas é restrito por razões de controle da narrativa ou de combate à desinformação. Embora exista a importância da liberdade de expressão e da comunicação aberta, também é preciso reconhecer as nuances em cada situação, e agir contra essas regulações pode acirrar ainda mais os conflitos de uma nação.

Do ponto de vista do marketing digital, a utilização de VPNs para contornar bloqueios apresenta outro dilema. Ao operar em mercados globais, deve-se sempre respeitar as leis do local. Empresas que incentivam ou até mesmo fecham os olhos para essas práticas podem acabar se vendo em situações delicadas, comprometendo a reputação e, em alguns casos, até mesmo enfrentando penalidades legais. No mundo do marketing, a credibilidade é tudo – e um passo em falso pode ser desastroso.

Portanto, há uma conclusão clara: embora o uso de VPNs para acessar redes sociais bloqueadas possa parecer uma solução rápida e eficaz, ele carrega um peso jurídico e moral significativo. O usuário que opta por esse caminho está assumindo riscos que podem ir além de uma simples multa ou advertência.

Caso a opinião popular seja contra as restrições judiciais impostas, a medida cabível deve ser uma comoção dentro dos preceitos democráticos, de forma a cobrar os representantes federais, estaduais ou municipais de direito para que tomem as medidas administrativas de modo a apurar os fatos e decisões tomadas acerca da decisão.