Integração de IA e IoT como diferencial competitivo na era digital

Artigo por Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina

É evidente que a transformação digital está remodelando o mundo e a combinação de Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) desempenha um papel fundamental nesse processo. A integração dessas tecnologias não só permite a coleta e análise dos dados em tempo real, como também transforma essas informações em insights valiosos, gerando eficiência e inovação em diversos setores.

De acordo com uma pesquisa da Kaspersky, mais de 50% das empresas brasileiras implementaram a IA e a IoT em suas infraestruturas corporativas. O levantamento ainda aponta que mais de 30% das companhias planejam adotar essas tecnologias em até dois anos.

A união entre essas tecnologias já está promovendo avanços significativos na área da saúde. Há dispositivos que coletam e processam dados sobre a saúde dos pacientes e indicam possíveis problemas com mais agilidade. Esse é o caso da empresa de dispositivos médicos Invenio Imaging, dos Estados Unidos, que está desenvolvendo uma tecnologia capaz de avaliar biópsias de tecido na sala de cirurgia. Após a coleta de amostras, é possível obter informações que levariam semanas em até três minutos, por meio de um sistema de imagem compacto e impulsionado por IA. Com esse recurso, os cirurgiões são capazes de avaliar a amostra rapidamente e, consequentemente, conseguem proporcionar um tratamento mais rápido e adequado aos pacientes.

A agricultura também é beneficiada pela integração entre IA e IoT. Com sensores distribuídos no campo, é possível monitorar variáveis ambientais como temperatura, umidade e qualidade do solo em tempo real. A inteligência artificial fica responsável por analisar todos os dados para otimizar a irrigação, fazer a predição do melhor momento para a colheita, além de identificar a presença de pragas.

A empresa de soluções agrícolas, Greeneye, de Tel Aviv, por exemplo, desenvolveu pulverizadores inteligentes acionados por IA que detectam ervas daninhas individuais e fornecem com precisão a dose de herbicidas. Essa tecnologia contribui para uma gestão agrícola mais eficiente, reduzindo desperdícios e otimizando a produtividade, ao mesmo tempo em que minimiza o impacto ambiental.

No setor industrial, IA e IoT são essenciais para a Indústria 4.0, pois a integração de sensores em máquinas e equipamentos permite um monitoramento contínuo das operações. A inteligência artificial, por sua vez, identifica possíveis falhas e pode prevenir paradas inesperadas. Com isso, a automação dos processos é aprimorada e torna as linhas de produção mais flexíveis e adaptadas às demandas do mercado.

Representa mais do que uma simples integração de tecnologias, é a base para uma transformação digital em escala global. Essa combinação permite que empresas e governos tomem decisões baseadas em dados com maior precisão e rapidez, promovendo inovações que melhoram processos, reduzem custos e impulsionam o desenvolvimento sustentável. No entanto, para que essa transformação aconteça de forma eficaz, é fundamental investir em infraestrutura tecnológica, segurança cibernética e capacitação profissional.

Conforme a adoção dessas tecnologias avança, é crucial que as empresas busquem soluções integradas de hardware e software, capazes de atender às exigências específicas de cada setor. Essa abordagem não só facilita a implementação de projetos de IA e IoT, mas também garante que essas iniciativas sejam escaláveis e gerem o retorno esperado.

A combinação de IA e IoT está moldando o mercado, onde a capacidade de conectar, analisar e agir sobre dados em tempo real se torna um diferencial competitivo indispensável. Cabe às empresas adotarem essa integração de forma estratégica para acompanhar essa transformação digital.