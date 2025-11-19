Green IT: tecnologia inteligente a serviço da sustentabilidade

Artigo por Bruno Gomes, CEO da BTB Soluções

A sustentabilidade deixou de ser uma pauta reputacional e passou a ser um imperativo competitivo, inclusive na área de tecnologia. O conceito de Green IT, ou TI verde, surge como uma resposta estratégica à crescente demanda por eficiência energética, redução de resíduos e responsabilidade ambiental no setor de tecnologia da informação.

Green IT é o conjunto de práticas que visam reduzir os impactos ambientais da área de TI, desde a aquisição e uso de equipamentos até o descarte responsável e o consumo consciente de energia e dados. Em um mundo hiperconectado, o setor de tecnologia representa uma parcela significativa do consumo energético global e da geração de lixo eletrônico. Por isso, aplicar os princípios da TI sustentável significa economizar recursos, otimizar operações e alinhar-se aos critérios ESG e às exigências regulatórias.

A adoção de medidas simples pode gerar resultados expressivos. Substituir equipamentos antigos por modelos mais eficientes, configurar estações de trabalho para economia de energia e programar o desligamento automático de dispositivos fora do expediente são ações que reduzem custos e prolongam a vida útil dos ativos. A virtualização e consolidação de servidores também são estratégias eficazes, permitindo operar com menos máquinas físicas, menor consumo elétrico e gestão mais eficiente.

Outro aspecto fundamental é o gerenciamento completo do ciclo de vida dos ativos. Inventariar equipamentos, estabelecer critérios objetivos para substituição, realizar manutenção preventiva e avaliar possibilidades de reuso ou doação são práticas que evitam desperdícios e promovem decisões mais inteligentes. Complementarmente, a logística reversa garante o descarte adequado de dispositivos obsoletos, a eliminação segura de dados e o cumprimento da legislação ambiental, além de abrir espaço para parcerias com cooperativas e créditos ambientais.

Mais do que tecnologia, Green IT exige cultura. Engajar colaboradores em uma rotina sustentável, promover campanhas de conscientização, estabelecer metas de economia e reconhecer boas práticas são formas de tornar a mudança consistente e escalável.

Empresas que adotam práticas de TI verde não apenas economizam: elas se posicionam como líderes responsáveis em um mercado cada vez mais exigente. O retorno é financeiro, reputacional e estratégico. Integrar tecnologia e sustentabilidade é uma escolha inteligente e urgente.