Pesquisa do Gartner revela que 54% dos líderes de infraestrutura e operações estão adotando Inteligência Artificial para reduzir custos

Investimentos relacionados à IA em infraestrutura e operações (I&O) se destacam de outros aportes

Cinquenta e quatro por cento dos líderes de infraestrutura e operações (I&O) afirmaram que a otimização de custos é seu principal objetivo ao adotar IA, de acordo com uma pesquisa do Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia. A pesquisa foi realizada de forma online de maio a julho de 2025 com 253 participantes dos Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Alemanha, com o intuito de identificar os principais objetivos e desafios enfrentados pelos líderes de I&O.

“Embora a IA seja a principal área de crescimento para investimentos futuros em I&O, as dificuldades de integração (48% dos entrevistados) e a falta de orçamento (50% dos entrevistados) foram citadas como os principais desafios para a adoção”, diz Melanie Freeze, Diretora de Pesquisa do Gartner.

O Gartner afirma que os líderes de I&O precisam adotar a IA de forma intencional. “Em vez de buscar grandes projetos de IA, eles devem começar com pilotos viáveis e de alto valor, e atualizações flexíveis”, diz Freeze. “Por exemplo, as organizações poderiam usar a IA Generativa (GenAI) para gerenciamento de custos em nuvem, para analisar automaticamente o faturamento de Cloud, o uso de recursos e a eficiência da infraestrutura.”

Operações de segurança cibernética e desenvolvimento de talentos/habilidades são a segunda e a terceira áreas mais comuns, em que muitos líderes de infraestrutura e operações (49% e 48%, respectivamente) esperam aumentar seus investimentos no futuro.

Os clientes do Gartner podem ler mais em “Benchmark Your I&O Investments to Grow AI and Control Costs” neste link.