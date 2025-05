Pearson anuncia Dave Treat como Diretor de Tecnologia global

A Pearson, empresa de aprendizagem mundial, acaba de anunciar a contratação de Dave Treat para o novo cargo global de CTO – Chief Technology Officer. Ele vai se reportar diretamente ao CEO da companhia, Omar Abbosh e vai trabalhar em parceria com os CP (Chief Product) e CIO (Chief Information Officers) para liderar a inovação tecnológica por toda a companhia, reforçando a presença da Pearson nas comunidades de IA e Tecnologia. Promovendo também parcerias estratégicas e engajando com tecnologias emergentes, ed-techs e start ups.

Com 27 anos de experiência, Dave Treat veio da Accenture, onde atuou como Diretor Geral Sênior. Sua contratação vai ao encontro da estratégia da Pearson de se tornar uma referência como uma Ed-Tech, criadora de soluções tecnológicas para serviços relacionados à educação. “Vindo de uma família de educadores e com minha própria experiência em educação, estou animado para combinar meu amor pela aprendizagem com minha experiência em tecnologia. A experiência humana é definida pela forma como aprendemos, o que sabemos e como aplicamos o conhecimento. Agora, está tudo pronto para reinvenção. Dediquei minha carreira ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras e estou ansioso para fazer isso a serviço da educação e da aprendizagem”, afirma Dave Treat.

Omar Abbosh, CEO da Pearson, disse: “Dave é um especialista consolidado e líder na comunidade de tecnologia. Com a IA avançando a uma velocidade estonteante, sua experiência nos ajudará a aproveitar a oportunidade crescente no espaço de aprendizagem. À medida que aumentamos a intensidade dos nossos esforços tecnológicos, Dave será um membro fundamental da equipe que trabalha para garantir que lideramos a inovação para nossos clientes”.

No Brasil, a posição de Diretor de Tecnologia Latam está sob a responsabilidade de Diego Sette, que possui um histórico de implementação de novas tecnologias para impulsionar o crescimento dos negócios, melhorar processos e aprimorar experiências do cliente, sempre atualizado sobre as tech trends.