TNS nomeia George Zirkel Vice-Presidente de Mercados de Pagamentos para as Américas

A TNS, fornecedora global de soluções de rede e pagamentos, nomeou George Zirkel vice-presidente sênior para as Américas para o mercado de meios de pagamento. Nesta função recém-formada, George passa a liderar também a atuação da empresa na América do Norte, ao mesmo tempo em que dá continuidade ao seu trabalho na América do Sul.

George ingressou na TNS em 2016 como vice-presidente sênior e chefe de estratégia global de pagamentos. Em 2019, após a aquisição bem-sucedida da Link Solutions no Brasil, assumiu também as responsabilidades de gerente geral para a região da América do Sul. Nos últimos cinco anos, George impulsionou um crescimento e desenvolvimento significativos no mercado brasileiro, posicionando a TNS como um player-chave no cenário de pagamentos competitivo e inovador da região.

Com mais de 20 anos de experiência no setor de pagamentos, George ocupou diversos cargos de destaque na First Data Corporation. Suas funções incluíram seis anos como vice-presidente de inovação, dispositivos móveis e soluções avançadas, onde liderou uma equipe responsável por comércio móvel, fidelidade e iniciativas de marketing personalizado. Ele também passou cinco anos como vice-presidente de desenvolvimento corporativo internacional, apoiando fusões, aquisições e desenvolvimento de estratégias. George possui MBA em Finanças Internacionais e bacharelado em Contabilidade pela St John’s University, Nova York.

Em sua função ampliada na TNS, George trabalhará em estreita colaboração com a equipe para impulsionar a estratégia de crescimento da TNS na América do Norte e na América do Sul e apoiar os clientes em nível executivo. “Estamos felizes por George assumir esta função ampliada”, disse John Tait, Diretor Geral Global para Mercados de Pagamento da TNS. “Sua experiência e profundo conhecimento do setor serão essenciais à medida que continuamos a crescer nas Américas. Estou ansioso para trabalhar com George para oferecer um valor excepcional aos nossos clientes”, declara.