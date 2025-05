Fernando Barros assume cargo de CEO da I-Systems

Fernando Barros é o novo CEO da I-Systems, joint venture entre a IHS Towers e a TIM Brasil, na qual a IHS é a principal acionista. A IHS Towers é uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura compartilhada de comunicações do mundo, por número de torres com foco exclusivo nos mercados emergentes. Anteriormente, Fernando ocupou o cargo CFO (Chief Financial Officer) da I-Systems desde 2021. Com reporte direto a Farès Nassar, CEO da IHS Latam, irá liderar as operações de fibra da empresa no Brasil e trará maior sinergia entre as soluções na região.

Fernando tem mais de 27 anos de experiência (16 dos quais como diretor) em finanças corporativas, governança e gestão operacional de negócios, no Brasil e no exterior (Espanha, Suécia, Austrália, EUA, Colômbia). É um executivo experiente, com foco em estruturação e implantação de excelência operacional, expansão da amplitude financeira, crescimento sustentável e diversidade dos negócios. Após carreira no mercado de capitais, assumiu operações executivas na Ericsson Brasil e Latam (como COO, CFO e VP Latin America North), na ESPN /Disney networks e Nextel Telecom (em ambas como CFO), além de participar do comitê diretivo de algumas empresas. Tem formação em Corporate Finance (U.C. Berkeley), General Management (Cambridge), Inovação Sistemática (IMT), e é Board Certified pelo IMD Lausanne e cursa mestrado executivo em Sustentabilidade (Harvard University).