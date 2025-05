Subsea7 oferece diversas vagas de emprego onshore e offshore no Rio de Janeiro

A Subsea7, líder global na entrega de projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, está com novas oportunidades de emprego para início imediato na capital carioca, Niterói, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras. Com possibilidade de atuação onshore e offshore, os cargos disponíveis abrangem uma ampla faixa de escolaridade, desde o ensino médio até o ensino superior. Pessoas com deficiência (PcDs) também são incentivadas a se candidatar e participar do processo seletivo.

Entre as 50 vagas estão: Almoxarife, Analista de Contabilidade, Analista de Logística, Analista de Recursos Humanos, Coordenadora(r) de Operações, Engenheira(o) de Guindaste e Içamentos; Gerente de Fabricação; Técnica(o) Mecânica Offshore; Técnica(o) Segurança do Trabalho Offshore, entre outras.

Para obter mais detalhes sobre os pré-requisitos e efetuar a candidatura, os interessados devem acessar o site. Além da remuneração salarial, os candidatos selecionados terão benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e Wellhub (Gympass). As inscrições serão encerradas à medida que as vagas forem preenchidas.

Lista de cargos disponíveis:

Almoxarife Offshore

Analista de Contabilidade Sr

Analista de Controle de Documentos Sr

Analista de Controles de Projetos Pleno

Analista de Logística Jr

Analista de Suprimentos Pl/Sr – Gestão de Fornecedores

Analista Financeiro de Projetos Sr – EPCI

Analista Financeiro de Projetos Sr – PLSV

Analista Recursos Humanos – Remuneração – SR

Analista Transformação Digital Pl

Analista Tributário Sr

Coordenação de Operações Offshore

Coordenadora (o) de Engenharia – Riser Design

Coordenadora(o) de Operações – EPCI

Coordenadora(o) de Operações – PLSV

Coordenadora(o) Operacional de Base

Coordenadora(or) de Engenharia – Subsea Construction

Eletricista Marítima(o)

Engenheira(o) de Guindaste e Içamentos

Engenheira(o) de HSE I

Engenheira(o) de HSE Sr

Engenheira(o) de Instalação II – Pipeline Group

Engenheira(o) de Instalação Sr – Pipeline Group

Engenheira(o) de Operações I – EPCI

Engenheira(o) de Operações II – EPCI

Engenheira(o) de Operações Sr – EPCI

Engenheira(o) de Pré-Comissionamento

Engenheira(o) Instalação Sr.

Engenheira (o) – Installation Analysis

Engenheira(o) Pipeline Design

Engenheira(o) Riser Design SR

Engenheira(o) Riser Design SR Especialista Auditoria Interna HSEQ

Especialista de Fabricação

Especialista de Planejamento

Especialista Suprimentos – Foco Logística – 2024.1

Especialista Técnico (Deputy Vessel Superintendent)

Gerente de Fabricação

Gerente de Operações I – foco em gestão de embarcação (VOM)

Gerente de Propostas I

Gerente HSE I

Pilota(o) de ROV

Primeira(o) Oficial de Máquinas

Programa Trainee de ROV 2024

Projetista I

Rádio Operadora(r)

Surveyor de Projetos Pleno

Técnica(o) de HSE Sr

Técnica(o) Mecânica Offshore

Técnica(o) Mecânica SR – Onshore

Técnica(o) Segurança do Trabalho Offshore

Presente no Brasil há mais de 35 anos, a empresa conta hoje com mais de dois mil colaboradores diretos distribuídos em bases operacionais em Ubu, no Espírito Santo, Rio das Ostras (RJ) e Niterói (RJ), além de um escritório na cidade do Rio de Janeiro. As operações no Brasil estão divididas em duas áreas principais: