Inscrições abertas para o Programa de Trainee do Grupo Saint-Gobain no Brasil

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee Saint-Gobain 2025, no qual jovens talentos podem se candidatar para trabalhar na multinacional francesa líder em soluções para construção leve e sustentável. São disponibilizadas 22 vagas nas mais diferentes áreas: Industrial, Comercial, Finanças, Marketing, Compras, Supply Chain, Recursos Humanos e Departamento Técnico. As inscrições começam nesta quarta-feira (7/8) e seguem até 19 de setembro. O processo de seleção será realizado de forma remota.

O programa de trainee da Saint-Gobain tem duração de 18 meses, sendo 12 meses de programa e seis meses de pós-programa. Durante esse período, os participantes terão acesso a uma trilha de desenvolvimento completa, com treinamentos técnicos e comportamentais, além de rodas de conversa com executivos da empresa, visando preparar os jovens profissionais para liderarem equipes.

A companhia acredita no poder do investimento na capacitação de seus colaboradores e na promoção de um ambiente diverso e inclusivo, seja no Brasil ou a nível global. Direcionar esses esforços aos jovens profissionais que buscam ingressar em uma multinacional com propósito de tornar o mundo um lugar melhor faz diferença no mercado. Com isso, anualmente é lançado o Programa de Trainee para receber novos talentos que compartilham dos valores da Saint-Gobain e acreditam em um futuro mais leve e sustentável.

O foco do programa são jovens profissionais que se formaram entre junho de 2021 e julho de 2024, com bacharelado em áreas de Exatas ou Humanas. Para se inscrever, é necessário ter conhecimentos de inglês a partir do nível intermediário e disponibilidade para mudança. Os candidatos selecionados poderão atuar nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Sorocaba, Jandira, Mogi das Cruzes, Capivari, Mauá, Embu das Artes, Cotia e Descalvado – no estado de São Paulo – e Abreu e Lima, que fica em Pernambuco.

As oportunidades serão para atuar nas diferentes áreas de negócios do Grupo, como Produtos para Construção, Abrasivos, Tekbond, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, Sekurit, Jundu, além da GCP (aditivos para concreto e cimento) e na sede corporativa. Os trainees contarão com uma série de benefícios que incluem: assistência médica e odontológica; previdência privada; participação nos lucros e resultados; vale-refeição ou refeitório no local; seguro de vida em grupo; estacionamento ou vale transporte; remuneração compatível com o mercado; e um programa de aquisição de ações. Vale ressaltar que os benefícios podem variar conforme a unidade de negócio.

O processo seletivo inclui teste de nivelamento de inglês, teste de perfil e habilidades, dinâmica de grupo online, teste de inglês, painel e entrevistas com gestores e diretores. As etapas ocorrerão entre agosto e novembro, com a comunicação dos aprovados prevista para dezembro. Os selecionados iniciarão o programa a partir de 13 de janeiro de 2025.

Para inscrições e mais informações consulte o site oficial da Saint-Gobain.

SERVIÇO

Programa Trainee Saint-Gobain 2025

Inscrições: 7 de agosto a 19 de setembro

Vagas: 22

Duração: 12 meses de programa + 6 meses de pós-programa (janeiro de 2025 a julho de 2026)

Início das atividades: Janeiro/2025

Processo seletivo: As etapas incluem inscrição online, dinâmicas de grupo com RH, nível de proficiência no idioma inglês e conversas com executivos do Grupo.

Pré-requisitos:

Curso de graduação/bacharelado completo em Exatas ou Humanas

Formação entre Junho/21 e Julho/24 Nível de inglês exigido varia de acordo com a posição, partindo do intermediário Disponibilidade para mudança de cidade e/ou estado

Inscrição: https://traineesaintgobain.com/