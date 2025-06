Deal firma parceria com plataforma educacional para conceder 10 mil bolsas de estudo para desenvolvedores em novo Bootcamp

A Deal, consultoria de serviços de tecnologia e parceira estratégica para negócios em diversos estágios de maturidade digital, em uma parceria inovadora com a DIO, primeira plataforma Open Education brasileira, lança o Bootcamp Coding The Future Deal – Spring Boot e Angular (17+). O programa de treinamento gratuito visa capacitar profissionais com as habilidades mais recentes em Spring Boot 3, Java 17 e Angular 17+, além de abordar a adoção de IA Generativa como ferramenta de apoio e ganho de produtividade para os treinandos, preparando-os para se tornarem desenvolvedores Full Stack, profissionais multitarefas.

O Bootcamp oferece 10 mil bolsas de estudos gratuitas, onde os participantes aprenderão a construir APIs REST (interfaces de programação, em portugues) com facilidade, seguindo as principais boas práticas do mercado. Além disso, poderão evoluir suas habilidades de front-end (por exemplo, desenvolver o design de um site ou interface), utilizando a versão mais atual do Angular, aumentando suas capacidades de desenvolvimento e abrindo novas oportunidades profissionais. As inscrições seguem até dia 15 de setembro.

Para garantir uma das vagas, o interessado deve se inscrever de forma totalmente gratuita no link: https://www.dio.me/bootcamp/ coding-the-future-spring-boot- angular-17. A grade educacional do programa cobre temas cruciais, como a publicação de APIs REST na nuvem usando Spring Boot 3, Java 17 e Railway, a aplicação dos princípios SOLID e Clean Code em Java, o trabalho com as funcionalidades mais novas do Angular 17+ e o uso de soluções inovadoras como por exemplo o Amazon Q Developer.

O Bootcamp é ideal para profissionais que já estão na área e buscam aprimorar suas habilidades para se tornarem desenvolvedores Full Stack. Os participantes terão seus perfis destacados na Talent Match, plataforma da DIO que conecta talentos da base com grandes oportunidades, aumentando suas chances de recrutamento pelas principais empresas.

Com 91 horas de conteúdo, o programa inclui seis projetos para reforçar os portfólios dos participantes, quatro desafios de código para testar habilidades e sessões de mentoria ao vivo com especialistas renomados da indústria. Ao final dos módulos, a Deal também selecionará profissionais que participaram do Bootcamp para agregar ao time atual da empresa.

“Estamos sempre atentos às necessidades do mercado e das especificidades dos clientes quanto ao desenvolvimento, inovação e transformação digital dentro de suas empresas. O Bootcamp é essencial para deixar os profissionais de tech conectados com os temas mais modernos, como a adoção de IA Generativa dentro de suas habilidades, e atualizados aos novos parâmetros das funções de um Full Stack. Mais do que esperar de um profissional esse conhecimento, é dar a chance de habilitá-lo profissionalmente”, afirma Douglas Costa, CTO da Deal.

Para mais informações e inscrições, acesse: https://www.dio.me/bootcamp/ coding-the-future-spring-boot- angular-17