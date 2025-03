Mercado gamer enfrenta déficit de profissionais capacitados

Um estudo realizado pela Pesquisa Game Brasil deste ano destacou que 73,9% da população afirma jogar algum tipo de jogo digital, independentemente da frequência ou da plataforma. Além disso, a pesquisa mostrou um crescimento de 3,8% maior do que no ano passado, com 85,4% dos entrevistados dizendo que jogos eletrônicos são “uma das suas principais formas de diversão”.

De acordo com um relatório da consultoria NewZoo, o mercado de games no Brasil movimenta R$ 13 bilhões por ano, e o país deve se consagrar como um dos maiores consumidores de jogos do mundo em 2024.

No entanto, a ascensão do segmento traz à tona a alta procura e o déficit por profissionais capacitados na função de programadores, realidade que atinge a todos de forma globalizada. Uma pesquisa conduzida pela Game, Associação da Indústria Alemã de Jogos, apontou que nove entre dez empresas buscam desenvolvedores para integrarem seu quadro, mostrando a importância da especialização. A pesquisa ainda mostrou que, além de programadores, outras áreas seguem defasadas, faltam técnicos de arte (68%), game designers (59%), designers de fases/conteúdo (56%) e game artists (45%).

Apesar de muitos jovens sonharem com a profissão, grande parte deles não sabe por onde começar ou não têm condições de arcar com os custos desses estudos. Neste contexto, a SoulCode Academy investe em aulas voltadas à capacitação de programadores de games. Fabricio Cardoso, CEO e sócio-fundador da edtech, vê o desafio da educação no mercado de games como uma oportunidade para ampliar o portfólio de educação digital da SoulCode. “Educação digital inclusiva e diversidade é nossa alma e está no nosso DNA. Entrar no segmento de games representa um avanço nas nossas trilhas de capacitação, abrindo novos caminhos para a empregabilidade e geração de renda” afirma.

A primeira turma da edtech aconteceu para jovens da Barra do Sahy, no litoral norte de São Paulo, em parceria com o Instituto Verdescola. E, atualmente, em parceria com a TNT Energy Drink, do Grupo Petrópolis, a SoulCode está com inscrições abertas para um novo Bootcamp. Os interessados podem se inscrever pelo site: http://soulcode.com/tntgames