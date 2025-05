SENAI desafia estudantes da América Latina em corrida de inovação e empreendedorismo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial está com inscrições abertas, até domingo (27), para o Grand Prix (GP) SENAI de Inovação. A competição, para alunos do ensino médio e cursos de educação profissional e superior de toda a América Latina, é gratuita, multidisciplinar e tem como uma das premiações a participação em programa de desenvolvimento de startups.

O GP acontece entre os dias 4 e 8 de novembro, no formato de corrida de inovação on-line. Na segunda-feira (4), há uma transmissão ao vivo para preparação das equipes; na terça (5), acontece a abertura do GP; e, de quarta a sexta-feira (6, 7 e 8), os times vão criar, desenvolver e prototipar soluções inovadoras para desafios reais de empresas.

Podem participar alunos do SENAI, do Serviço Social da Indústria (SESI), de escolas públicas e particulares, universidades, institutos federais e redes de ensino nacionais e internacionais. Eles competem em equipes, também chamadas de escuderias, de no mínimo dois e no máximo cinco integrantes.

No momento da inscrição, é preciso escolher uma das cinco áreas temáticas: Agroindústria, Alimentos, Indústria 4.0, Indústria do Entretenimento e Educação. Para cada temática haverá duas categorias:

– Inspiração: alunos do ensino médio e de cursos técnicos, de aprendizagem industrial, qualificação e aperfeiçoamento;

– Evolução: alunos de graduação tecnológica, bacharelado e graduandos em geral.

“O GP SENAI de Inovação é um evento anual consolidado em nossa rede, que, há algumas edições, também engaja alunos de escolas e faculdades públicas. Neste ano, abrimos para estudantes de toda a América Latina, que vão poder entender, junto com as empresas parceiras, que conseguimos ter soluções diferentes e inovadoras para problemas reais combinando métodos de inovação aberta e criatividade com empreendedorismo, redes colaborativas e profissionais de diferentes áreas do conhecimento”, destaca o gerente de Tecnologias Educacionais do SENAI, Luiz Eduardo Leão.

Como funcionam a competição e a premiação

Durante a competição, os estudantes têm aproximadamente 72 horas para submeter o Business Model Canvas (ou Quadro de modelo de negócios), o pitch (discurso de elevador) e o protótipo na plataforma. As equipes contam com o apoio remoto da equipe de técnicos do SENAI, de representantes das empresas e de especialistas convidados.

A premiação das três melhores ideias e protótipos de cada desafio em cada categoria ocorre em 13 de dezembro, em uma transmissão ao vivo no canal do SENAI Play no Youtube. As equipes premiadas com 1º, 2º e 3º lugares vão participar do programa bilíngue Despertar Empreendedor, programa de desenvolvimento de startups que contempla desde a ideação até a construção do protótipo, oferecido pela NAV, o Instituto SESI SENAI de Tecnologias Educacionais.

Os primeiros colocados poderão ainda dar continuidade ao programa, com a segunda fase, de imersão/conexão oferecido pela NAV, em que as equipes recebem mentorias personalizadas para amadurecimento da ideia, direcionando-as para as primeiras vendas. A premiação do GP inclui ainda contas na plataforma de comunicação visual Canva e troféus; e todos os competidores ganham certificado de participação.

O Grand Prix SENAI de Inovação existe desde 2013 com a proposta de combinar educação e inovação. A última edição, em novembro do ano passado, teve a inscrição de 1.889 equipes, formadas por 8,8 mil alunos de 868 instituições de ensino.