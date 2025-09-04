Objective abre vagas de tecnologia para desenvolvedores, QA, DevOps, especialistas em IA e líderes de produto

A Objective, multinacional brasileira especializada em experiências digitais, está com 46 vagas abertas voltadas para pessoas que desejam fazer parte de um time que respira código, métodos ágeis e inovação. As oportunidades são para diferentes perfis e níveis de experiência, nos modelos remoto, híbrido e presencial, em São Paulo, Barueri (SP) e Curitiba (PR), além de posições totalmente remotas.

Vagas disponíveis no momento:

● Desenvolvedor(a) PL | .NET + Java + Python

● Analista de QA SR

● Analista de QA SR | Chargeback/Cancelamento de Vendas

● Analista Desenvolvedor SR | ServiceNow

● Consultor de Agilidade | Governança

● Coordenador(a) de Desenvolvimento (inglês avançado)

● Coordenador(a) de Product Design (inglês fluente)

● Desenvolvedor(a) de IA Sênior

● Desenvolvedor(a) Front-end/Mobile PL | React Native

● Desenvolvedor(a) Fullstack SR | Angular + Java

● Desenvolvedor(a) PL | Java

● Desenvolvedor(a) PL | PHP

● Desenvolvedor(a) Power Platform

● Desenvolvedor(a) SR | Java

● Desenvolvedor(a) SR | React

● Engenheiro de Cloud PL/SR

● Product Designer SR (inglês avançado)

● Sales Engineer – Data & AI

● Scrum Master SR (inglês avançado)

● SRE/Analista DevOps SR | GCP/Kubernetes

● Tech Lead | Java/AWS

“A finalização da aquisição da Eleflow, empresa especializada em big data, analytics e machine learning, representa um marco no crescimento da Objective, ampliando nossas capacidades em dados e soluções digitais. E isso reflete no aumento das contratações nos últimos quatro meses”, afirma Maria Fernanda Merenda Z. Merenda, diretora de Gente & Gestão da Objective.

Como se candidatar

Os interessados podem acessar o site www.objective.com.br, entrar na seção Carreiras e escolher a vaga que mais combina com seu perfil. As oportunidades também estão disponíveis no LinkedIn da empresa.

Benefícios oferecidos

Fixos:

● Cartão flexível (VR/VA)

● Plano de Saúde

● Plano Odontológico

● Participação nos lucros e resultados (PLR)

● Seguro de vida

● Wellhub (antigo Gympass)

● Apoio Pass – orientação psicológica, assistência jurídica, educação financeira e suporte social

● Programa de indicação de funcionários

● Convênios de descontos com universidades, escolas de idiomas e restaurantes

Benefícios adicionais para modelo remoto:

● Ajuda de custo para energia e internet

● Fornecimento de equipamento necessário para o dia a dia