Objective abre vagas de tecnologia para desenvolvedores, QA, DevOps, especialistas em IA e líderes de produto

A Objective, multinacional brasileira especializada em experiências digitais, está com 46 vagas abertas voltadas para pessoas que desejam fazer parte de um time que respira código, métodos ágeis e inovação. As oportunidades são para diferentes perfis e níveis de experiência, nos modelos remoto, híbrido e presencial, em São Paulo, Barueri (SP) e Curitiba (PR), além de posições totalmente remotas.
Vagas disponíveis no momento:
● Desenvolvedor(a) PL | .NET + Java + Python
● Analista de QA SR
● Analista de QA SR | Chargeback/Cancelamento de Vendas
● Analista Desenvolvedor SR | ServiceNow
● Consultor de Agilidade | Governança
● Coordenador(a) de Desenvolvimento (inglês avançado)
● Coordenador(a) de Product Design (inglês fluente)
● Desenvolvedor(a) de IA Sênior
● Desenvolvedor(a) Front-end/Mobile PL | React Native
● Desenvolvedor(a) Fullstack SR | Angular + Java
● Desenvolvedor(a) PL | Java
● Desenvolvedor(a) PL | PHP
● Desenvolvedor(a) Power Platform
● Desenvolvedor(a) SR | Java
● Desenvolvedor(a) SR | React
● Engenheiro de Cloud PL/SR
● Product Designer SR (inglês avançado)
● Sales Engineer – Data & AI
● Scrum Master SR (inglês avançado)
● SRE/Analista DevOps SR | GCP/Kubernetes
● Tech Lead | Java/AWS
“A finalização da aquisição da Eleflow, empresa especializada em big data, analytics e machine learning, representa um marco no crescimento da Objective, ampliando nossas capacidades em dados e soluções digitais. E isso reflete no aumento das contratações nos últimos quatro meses”, afirma Maria Fernanda Merenda Z. Merenda, diretora de Gente & Gestão da Objective.
Como se candidatar
Os interessados podem acessar o site www.objective.com.br, entrar na seção Carreiras e escolher a vaga que mais combina com seu perfil. As oportunidades também estão disponíveis no LinkedIn da empresa.
Benefícios oferecidos
Fixos:
● Cartão flexível (VR/VA)
● Plano de Saúde
● Plano Odontológico
● Participação nos lucros e resultados (PLR)
● Seguro de vida
● Wellhub (antigo Gympass)
● Apoio Pass – orientação psicológica, assistência jurídica, educação financeira e suporte social
● Programa de indicação de funcionários
● Convênios de descontos com universidades, escolas de idiomas e restaurantes
Benefícios adicionais para modelo remoto:
● Ajuda de custo para energia e internet
● Fornecimento de equipamento necessário para o dia a dia