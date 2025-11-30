Certificações

Dataside se torna a primeira consultoria brasileira certificada pela ISO 42001 e consolida protagonismo em inteligência artificial

O ano de 2025 marca um capítulo decisivo na trajetória da Dataside, consultoria especializada em dados, inteligência artificial (IA) e negócios. A empresa, fundada em São José dos Campos e hoje presente em todo o Brasil e também no mercado internacional, acumula conquistas que reforçam sua relevância no setor tecnológico. Entre elas, destaca-se a certificação oficial da ISO 42001, que a coloca como a primeira consultoria brasileira a alcançar esse padrão internacional — um reconhecimento até então restrito a líderes globais como Microsoft, AWS e Google Cloud.

A ISO 42001 representa a primeira norma internacional dedicada à gestão responsável de sistemas de IA. O marco surge em um momento no qual organizações de diversos setores incorporam tecnologias inteligentes para sustentar operações, elevar eficiência e impulsionar crescimento. A certificação estabelece critérios rigorosos que asseguram ética, governança estruturada, mitigação de riscos, proteção de dados e rastreabilidade em todas as etapas de desenvolvimento e uso da inteligência artificial.

Para a Dataside, a conquista transcende o valor técnico e simboliza maturidade diante de um mercado que exige transparência e responsabilidade no uso de IA. Segundo Caio Amante, CEO e fundador da empresa, o reconhecimento reforça o papel do Brasil na construção global de práticas seguras e confiáveis. “Esse selo não é apenas uma conquista da Dataside, mas de todo o ecossistema nacional de tecnologia. Ele confirma nossa dedicação em desenvolver soluções de inteligência artificial éticas, seguras, transparentes e efetivas para os negócios. Construímos o futuro com responsabilidade e inovação”, afirma.

A certificação posiciona a consultoria em um grupo restrito de organizações que seguem as diretrizes mais avançadas de governança de IA no mundo. A trajetória da empresa ressalta a importância desse avanço. Criada no Vale do Paraíba, a Dataside ampliou sua presença nacional, conquistou clientes internacionais e se estabeleceu como referência ao unir tecnologia de alto impacto, visão estratégica e práticas responsáveis.

A obtenção da ISO 42001 fortalece esse posicionamento e amplia a visibilidade da marca em um cenário no qual empresas globais buscam adequação às melhores práticas de inteligência artificial. Em 2025, a Dataside consolida sua reputação e demonstra que inovação orientada por ética e governança não apenas fortalece negócios, mas também contribui para destacar o Brasil como um polo relevante em tecnologia responsável.

