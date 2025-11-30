Inovação com propósito: Vale, Santander e APPA estão entre os vencedores do Paragon Awards 2025

A edição 2025 do Paragon Awards Latam reconheceu os projetos que melhor representam a convergência entre tecnologia, propósito e impacto corporativo na América Latina. Realizada em São Paulo durante o Sourcing Industry Awards LatAm, a premiação — promovida pela TGT em colaboração com a ISG (Information Services Group) — chega ao terceiro ano consolidada como uma das mais relevantes do setor, reunindo 115 iniciativas inscritas nas categorias Excelência, Transformação, Sustentabilidade e AI Pacesetter. Para Omar Tabach, Managing Partner da TGT ISG, o evento evidencia a força das parcerias tecnológicas como motor de inovação na região. “Cada case premiado é um exemplo de como a colaboração entre empresas e seus fornecedores de tecnologia está moldando uma nova economia digital na região — mais ágil, inteligente e responsável”, afirmou.

Na categoria Excelência, o reconhecimento foi para a DXC Technology e a Vale, por um projeto robusto de modernização e integração que redefiniu a governança digital e elevou a eficiência operacional da mineradora. Em Sustentabilidade, o prêmio destacou a colaboração entre DEEP e Comerc Energia, que desenvolveram um ecossistema de análise preditiva e otimização energética capaz de unir tecnologia de ponta e responsabilidade ambiental, reduzindo emissões e ampliando a eficiência em diferentes frentes. Na categoria AI Pacesetter, a BRQ Digital e o Santander foram premiados pela aplicação de modelos de inteligência artificial generativa em processos bancários e de atendimento, consolidando o banco como líder em IA responsável no setor financeiro. Encerrando a premiação, a categoria Transformação reconheceu a Engine Brasil e a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) pelo projeto de digitalização pioneiro que aumentou produtividade, previsibilidade e segurança operacional, marcando um avanço significativo na modernização da infraestrutura logística brasileira.

Segundo Jan Erik Aase, Partner & Global Head da ISG, os resultados refletem o salto de maturidade da América Latina em inovação tecnológica. “As organizações da região estão combinando inovação local e padrões globais de desempenho. O resultado é um ecossistema digital cada vez mais competitivo, com empresas que não apenas acompanham as tendências, mas também as definem”, destacou. A edição de 2025 também celebrou os 20 anos da TGT e os 8 anos da parceria com a ISG, reforçando a trajetória das duas organizações como referências em consultoria estratégica, pesquisa e promoção da inovação no setor de tecnologia corporativa. O prêmio foi apresentado por Paulo Silveira, Managing Partner da TGT ISG, que sintetizou o espírito da premiação ao afirmar: “Esse evento reforça a essência de toda a agenda do dia: reconhecer quem transforma tecnologia em valor real e eleva o padrão de entrega no mercado brasileiro”.