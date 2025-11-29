Qualcomm lança série Dragonwing IQ-X e leva arquitetura Oryon ao PC industrial com IA de até 45 TOPS

A Qualcomm Technologies, Inc. ampliou sua presença no mercado industrial com o lançamento da série Qualcomm Dragonwing™ IQ-X, uma nova família de processadores desenvolvida para elevar o desempenho de PCs industriais, controladores de borda e interfaces homem-máquina (HMIs). A linha marca a chegada dos primeiros chips da empresa destinados especificamente ao ambiente industrial, combinando computação avançada, IA de alto throughput e robustez para operar em condições extremas.

Projetados para alimentar PLCs, PCs de painel, PCs box e HMIs avançadas, os novos processadores chegam em um pacote reforçado, com amplo suporte periférico, baixo consumo de energia e capacidade multimídia aprimorada. As plataformas são compatíveis com aplicações industriais críticas que dependem de operação contínua, resposta rápida e conectividade integrada.

Segundo Nakul Duggal, gerente geral do grupo Automotive and Industrial & Embedded IoT da Qualcomm, a série inaugura um novo patamar de desempenho na borda industrial. “Com a série Dragonwing IQ-X, estamos trazendo o melhor desempenho single e multithread da CPU Qualcomm Oryon™ para o coração do PC industrial, possibilitando fábricas mais inteligentes e controladores de ponta mais capazes e rápidos no chão de fábrica”, afirmou. Ele acrescenta que os novos chips oferecem aos fabricantes “uma plataforma superior para construir ao longo dos anos, reduzindo a complexidade e o tempo de lançamento no mercado.”

Arquitetura Oryon e IA de 45 TOPS para ambientes extremos

No centro dos novos processadores está a CPU Qualcomm Oryon, construída em tecnologia de 4 nm e disponível em configurações de 8 a 12 núcleos. Ela entrega o melhor desempenho single-thread e multithread já disponibilizado pela empresa no segmento industrial, acompanhada de uma NPU capaz de atingir até 45 TOPS de performance para aplicações de IA em tempo real.

A série Dragonwing IQ-X foi projetada para operar em faixas térmicas industriais de –40 °C a 105 °C, suportando vibração, poeira, ruído elétrico e outras condições adversas típicas de fábricas e instalações de missão crítica.

A plataforma também utiliza padrões amplamente aceitos pela indústria, incluindo módulos COM, permitindo substituição direta em placas carregadoras já existentes. Um kit de avaliação acelera os ciclos de testes e personalização.

Compatibilidade com Windows 11 IoT e ecossistema industrial

Os processadores chegam com suporte a Windows 11 IoT Enterprise LTSC, além de ferramentas amplamente usadas em ambientes industriais, como Qt, CODESYS, EtherCAT e middlewares de automação. Isso facilita o desenvolvimento de sistemas complexos, desde controladores de movimento até HMIs de alta resolução.

A integração com o Qualcomm® AI Software Stack permite portar modelos treinados em frameworks como ONNX e PyTorch, tornando o chip adequado para aplicações como:

Manutenção preditiva;

Inspeção automatizada e detecção de falhas;

Monitoramento de condições;

Automação de processos;

Controle inteligente de linhas de produção;

Com IA na borda, sistemas industriais podem operar com maior autonomia, sem depender de latência da nuvem.

OEMs globais já confirmam adoção

A série Dragonwing IQ-X foi projetada para reduzir a lista de materiais e simplificar o design de equipamentos industriais, eliminando a necessidade de módulos externos de IA ou aceleração multimídia. A Qualcomm confirma que os principais OEMs do setor — Advantech, congatec, Kontron, NEXCOM, Portwell, SECO e Tria — já estão trabalhando em dispositivos comerciais baseados na nova plataforma, com lançamentos previstos para os próximos meses.

Uma aposta estratégica na manufatura inteligente

Com a Dragonwing IQ-X, a Qualcomm busca acelerar a transformação digital da indústria, aproximando a inteligência de ponta das linhas de produção e reforçando a tendência de computação distribuída. A combinação de arquitetura robusta, IA escalável e software industrial consolidado posiciona a série como uma das mais completas do mercado para edge computing industrial.