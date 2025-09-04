UFBA abre curso de capacitação em Blockchain, Web 3 e Cartesi Rollups

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) está com inscrições abertas, até 7 de setembro de 2025, para o Curso de Capacitação em Blockchain, Web 3 e Cartesi Rollups. As aulas acontecem de 9 de setembro a 7 de outubro, às terças e quintas-feiras, das 18h às 21h, na modalidade online.

Com 30 horas de duração, o curso será ministrado pelo professor da UFF, Antonio Rocha, que atua na área de blockchain desde 2012, e abordará, de forma prática, as tecnologias mais atuais para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas. Entre os destaques do conteúdo estão: introdução à evolução da Web (1.0, 2.0 e 3.0) e fundamentos da blockchain; noções práticas de Linux, containers e Docker; criptomoedas e algoritmos de consenso; dApps e contratos inteligentes em Solidity e Vyper; soluções de escalabilidade como rollups e sharding; além de módulos específicos sobre a tecnologia Cartesi e seus rollups, culminando em um projeto final de desenvolvimento prático de um dApp.

O curso é indicado para alunos de graduação, pós-graduação e desenvolvedores em geral que buscam se especializar na Web 3.0 e conquistar protagonismo na nova era da internet descentralizada.

Blockchain, Web 3 e Cartesi Rollups

09/09/2025 a 07/10/2025 – Terça e Quinta – 18h às 21h

Modalidade Online

Nível Avançado

Carga Horária de 30 horas.

Insrições: https://tomorrow.ufba.br/pt-br/curso-de-capacitacao-em-blockchain-web-3-e-cartesi-rollups