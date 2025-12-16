DXC Technology entra para o XLA Institute e reforça liderança global na evolução da experiência digital

A DXC Technology (NYSE: DXC), fornecedora global de serviços de tecnologia e parceira estratégica de companhias Fortune 500, deu um passo decisivo na consolidação de sua liderança em Experience Management ao ingressar no XLA Institute como Global Premium MSP Member. A afiliação posiciona a empresa dentro de um ecossistema internacional dedicado a promover pesquisas, frameworks e melhores práticas para a evolução dos Experience Level Agreements (XLAs) — modelo que redefine a forma como organizações mensuram, entregam e aprimoram a experiência digital de seus usuários.

Com o ingresso no instituto, a DXC passa a ter acesso privilegiado a conteúdos técnicos, relatórios de tendências, treinamentos e discussões com especialistas globais, fortalecendo suas ofertas e acelerando a maturidade de clientes em todo o mundo. A parceria também abre espaço para que a empresa compartilhe aprendizados e cases reais em iniciativas como meetups, sessões “Lunch & Learn” e no XLA TV, ampliando o alcance de práticas que já vêm sendo aplicadas em acordos estratégicos de Modern Workplace e Transformação Digital.

Segundo Perla do Amaral, Modern Workplace – Latam Delivery Lead da DXC, a colaboração eleva o nível das entregas já praticadas pela companhia. “Fazer parte do XLA Institute nos permite levar aos clientes uma abordagem ainda mais robusta de Experience Management. Acesso a pesquisas, padrões globais e colaboração com outros líderes do setor fortalece nossas ofertas e nos ajuda a construir jornadas mais eficientes e focadas no usuário final.”

A importância dessa visão já é percebida entre grandes organizações apoiadas pela DXC. Rodrigo Muchinelli, Líder de DEX da Vale, reforça o impacto da atuação do XMO (Escritório de Gestão de Experiência): “A atuação do XMO vai além das métricas. Ele mostrou que podemos gerar valor real para os negócios a partir da inteligência de experiência.”

O movimento se soma a iniciativas estratégicas da DXC em curso, incluindo programas de capacitação, expansão de práticas de Experience Management em novos contratos e desenvolvimento de ofertas baseadas em métricas centradas no usuário — complementando e, muitas vezes, superando os tradicionais SLAs. Para a empresa, os XLAs representam um marco na transição para um mercado em que a percepção do usuário é, cada vez mais, o indicador mais relevante de sucesso digital.

Ao unir visão global, conhecimento aplicado e uma operação que já se destaca pela entrega de ambientes digitais de alta performance, a DXC reforça seu papel como agente fundamental na evolução da experiência digital na América Latina e no cenário internacional.