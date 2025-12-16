Agentes de IA avançam rumo aos US$ 50 bi até 2030, e Atomic Apps surge com tecnologia brasileira autônoma

O mercado global de agentes de inteligência artificial está entrando em uma fase de expansão acelerada, impulsionado pela chegada de sistemas capazes de interpretar contextos, tomar decisões e executar tarefas complexas sem intervenção humana. Longe dos antigos chatbots baseados em respostas prontas, essa nova geração de agentes autônomos começa a redesenhar o futuro do atendimento, da automação corporativa e da relação entre empresas e clientes.

Projeções internacionais dão a dimensão dessa virada tecnológica. Segundo a consultoria Markets & Markets, o setor deve saltar de US$ 7,84 bilhões em 2025 para US$ 52,62 bilhões em 2030 — um avanço médio anual de 46,3%. Outro levantamento, da Precedence Research, estima que o mercado poderá atingir US$ 103 bilhões até 2034, refletindo o avanço dos sistemas autônomos usados em operações críticas, análise de dados e atendimento integrado.

No Brasil, quem se destaca nessa nova etapa é a Atomic Apps, empresa do Atomic Group, que desde 2019 desenvolve soluções de automação e comunicação digital. Conhecida por ferramentas como Powerzap e Powerbot, a companhia dá um passo além com o Atomic AgentAI, plataforma que posiciona o país no mapa da inovação global em agentes autônomos. A tecnologia promete romper com o modelo tradicional de chatbots ao oferecer um sistema capaz de compreender intenções, interpretar informações e agir com autonomia, sem depender de fluxos fixos, scripts ou CRMs externos.

“O grande diferencial do Atomic AgentAI é que ele realmente entende o contexto e age com autonomia. Ele não depende de fluxos fixos nem de scripts. É uma tecnologia que aprende com as interações, se adapta a cada cliente e gera valor de verdade para o negócio, tudo isso sem precisar de intervenção humana. E o melhor de tudo: sem precisar de um CRM para funcionar”, explica Djeison Mickael, diretor executivo da Atomic Apps. Para ele, a nova geração de agentes marca uma mudança profunda: “O futuro do atendimento não é ter um robô que responde mensagens, e sim um agente que entende, conversa e resolve.”

O Atomic AgentAI foi projetado para reduzir barreiras de adoção e democratizar o acesso à automação avançada. Sem necessidade de programação, integrações complexas ou infraestrutura adicional, a ferramenta pode ser configurada em poucos minutos, ajustando tom de voz, regras básicas e estilo de comunicação para começar a operar de forma autônoma. Segundo a empresa, a solução é capaz de atender simultaneamente desde dez até dez mil pessoas, mantendo consistência, qualidade e velocidade.

“Com essa tecnologia, uma empresa consegue atender de dez a dez mil pessoas simultaneamente, com a mesma qualidade. Isso muda o jogo: reduz custo, aumenta receita e melhora a experiência do cliente, tudo ao mesmo tempo”, destaca o executivo. Ele lembra ainda que a evolução da infraestrutura da companhia reforça esse posicionamento: a Atomic Apps se tornou Meta Tech Provider no Brasil após lançar sua própria API Oficial do WhatsApp, o que garante mais estabilidade, desempenho e segurança para clientes que dependem de automação em escala.

Com presença em mais de 50 países e cerca de 2 mil clientes ativos, a Atomic Apps vem conquistando espaço tanto entre pequenas empresas quanto em grandes organizações que buscam eficiência operacional e inovação contínua. Para Mickael, o movimento global aponta para uma realidade irreversível: “O atendimento inteligente deixou de ser uma promessa. Ele já é realidade. E está sendo construída por nós, empresas brasileiras, em português, com tecnologia que realmente gera resultado.”