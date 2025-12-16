Zig anuncia chegada de Airton Silva como novo Diretor de Logística da companhia

A Zig anuncia a chegada de Airton Silva como seu novo Diretor de Logística, reforçando a estratégia da empresa de ampliar eficiência, qualidade operacional e inteligência aplicada ao ecossistema de pagamentos e consumo em tempo real. O executivo assume em um momento de expansão nacional e internacional da companhia.

Formado em Engenharia Química, pós-graduado em Operações pela USP e mestre e doutorando em Engenharia de Produção pela Unesp, Airton construiu carreira em operações e meios de pagamento, com passagens pela Braskem, Rede/Itaú, iFood e, mais recentemente, pelo Grupo Boticário. Nos últimos anos, liderou frentes de logística, supply chain, produtos, atendimento e dados, sempre com foco em eficiência, escalabilidade e experiência do cliente.

“Chego à Zig motivado pelo desafio de conectar logística, dados e experiência em um setor tão dinâmico como o entretenimento ao vivo. Minha carreira sempre esteve ligada à construção de operações escaláveis e orientadas ao cliente. Estou feliz por iniciar este novo ciclo e contribuir para que a Zig siga evoluindo junto aos nossos parceiros”, destaca Airton, novo Diretor de Logística da Zig.

A chegada do executivo reforça o compromisso da Zig com excelência operacional, integração de dados e evolução contínua da cadeia logística, pilares fundamentais em um cenário de expansão e aumento do volume transacionado na plataforma.