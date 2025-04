Fintech Zoop oferece 11 vagas para trabalho remoto

A Zoop, fintech líder em tecnologia para serviços financeiros no mercado B2B, anuncia 11 vagas para trabalhar na empresa de maneira remota, com destaque para as posições de tecnologia. As vagas são para as funções de Desenvolvedor(a) em Sustentação & Automação, Desenvolvedor(a) Backend Especialista, Desenvolvedor(a) Backend Pleno, Desenvolvedor(a) Backend Sênior, Desenvolvedor(a) Mobile Pleno, Engenheiro(a) de Dados Sênior e Especialista em Segurança da Informação.

Além destas, a Zoop ainda está com duas oportunidades abertas para os cargos de Analista de Produto Sênior, uma vaga para trabalhar com Risk & Fraud Prevention e outra para Analista Sênior de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

A Zoop ainda conta com três bancos de talentos: um com foco em vagas afirmativas para mulheres, outro para pessoas com deficiência e um voltado para Desenvolvedor(a) Back-end.