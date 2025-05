Como criar uma marca vencedora no Instagram

Rafael Terra, um dos maiores conhecedores de tendências no universo dos negócios nas redes sociais, com mais de 15 anos de experiência no mercado digital, apresenta no livro Instagram Marketing uma maneira didática para aumentar a autoridade e as vendas de uma marca no Instagram.

Publicado pela DVS Editora, a obra contém um passo a passo com os quatro pilares para traçar uma estratégia de sucesso na plataforma: estratégia, conteúdo, anúncio e mensuração de resultados.

Instagram Marketing traz mais que tendências desta rede social; ensina como sair na frente da concorrência e criar uma estratégia realmente efetiva e inovadora; os segredos dos conteúdos para Feed, Stories, IGTV, Reels e Lives e como impactar os seguidores com anúncios vencedores e medir o sucesso das ações.

No prefácio assinado por Martha Gabriel, uma das pensadoras digitais mais influentes da América Latina, a especialista enaltece o fato de a obra auxiliar inúmeros negócios a prosperarem, gerar valor e melhorar a vida das pessoas.

Ao longo dos capítulos, é possível encontrar não apenas as formas corretas de utilizar as ferramentas do Instagram, mas também sobre marketing de conteúdo como um todo, conhecimentos que se aplicam também a outras mídias sociais.

Conquistar os objetivos da sua marca no Instagram não é impossível. Ao contrário: quando se aplicam as melhores estratégias, chega a ser fácil… Mas ser fácil não quer dizer que não sejam necessários empenho e estudo.

(Instagram Marketing, pg. 27)

Jornalista especializado em Marketing Digital, Rafael Terra já realizou consultorias e gestão de projetos digitais para mais de quinhentas grandes marcas nacionais, que inclui Bradesco, Braskem, Unimed, Redbull, Intelbras, STIHL, Sicredi, Santander Cultural, entre outras.

É presença frequente como palestrante nos principais eventos de marketing e inovação do país e traz o conteúdo necessário para o leitor conhecer tudo o que funciona no que diz respeito às estratégias no Instagram.

Ficha Técnica:

Título: Instagram Marketing

Autor: Rafael Terra

Editora: DVS Editora

ISBN/ASIN: 6556950203

Formato: 22x15cm

Páginas: 288

Preço: R$ 69,90

Sobre o autor: Rafael Terra é um dos maiores conhecedores de tendências no universo dos negócios nas redes sociais no Brasil. Com quinze anos no mercado digital, já realizou consultorias e gestão de projetos digitais para mais de quinhentas grandes marcas nacionais, incluindo Bradesco, Braskem, Unimed, Redbull, Intelbras, STIHL, Sicredi, Santander Cultural, entre outras. É presença frequente como palestrante nos principais eventos de marketing e inovação do país, com mais de 350 palestras em dezoito estados. Incluindo duas participações no palco do RD Summit, o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Atua como professor de MBA de marketing digital e redes sociais nas principais instituições de ensino do Brasil, incluindo USP, ESPM e PUC. Entre cursos online e presenciais, já teve mais de 50 mil alunos satisfeitos.