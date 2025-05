Demonstração gratuita de “Bail or Jail” da Konami já está disponível

A Konami Digital Entertainment, Inc. (KONAMI) anunciou hoje que a demonstração gratuita de Bail or Jail já está disponível mundialmente no Steam®. A demonstração apresenta uma seleção de personagens, o mapa do cemitério Delzo e a capacidade de entrar em partidas no modo “Quick Match” (Partidas rápidas).

PÁGINA DO STEAM® — LINK

TRAILER DO ANÚNCIO — LINK

A demonstração apresenta aos jogadores o sombrio “Mundo dos Demônios”, onde os jogadores podem conhecer com a mecânica dos “policiais e assaltantes” de “Bail or Jail” com amigos e monstros.

Desenvolvido pela FREE STYLE Inc. conjuntamente com a Konami Digital Entertainment, o bem-sucedido jogo de ação multijogador lançado pela primeira vez para Nintendo Switch™ como OBAKEIDORO! coloca uma equipe de personagens humanos contra um monstro solitário que os está caçando. A demonstração apresentará Alisa e Alex, a dupla de irmãos da equipe humana, e Patches, um monstro que pode deslizar pelas paredes e outros obstáculos. A equipe humana vai precisar correr, se esconder e usar suas lanternas para atordoar o monstro se não quiser ser capturada. O monstro vai usar suas habilidades únicas para emboscar e capturar toda a equipe humana em três minutos.

Após o lançamento completo, Bail or Jail vai incluir nove mapas, mais personagens e diversas opções de lanternas para oferecer diferentes experiências de jogo em cada partida. A possibilidade de participar dos Quick Matches com amigos através do Discord® também vai estar disponível.

O jogo apresenta gráficos aprimorados, efeitos sonoros extras e maior realismo de animações de personagens e cenas de corte em comparação com sua versão para Nintendo Switch™.

A demonstração de Bail or Jail vai estar disponível em português brasileiro, chinês simplificado, chinês tradicional, francês, inglês, japonês e russo. Mais idiomas — inclusive alemão, coreano, espanhol, italiano e português europeu — vão estar disponíveis após o lançamento.

Mais detalhes sobre Bail or Jail podem ser encontrados no site oficial