ASUS lança seu primeiro notebook Copilot+ com funcionalidades de IA do Windows 11

A ASUS anunciou uma nova geração de notebooks impulsionados por IA em seu evento online Next Level AI Incredible, evento de lançamento dedicado ao lançamento do ASUS Vivobook S 15. Equipado com o Snapdragon® X Elite, o dispositivo é o primeiro notebook Copilot+ da empresa, com recursos de IA do Windows e uma coleção de aplicativos exclusivos da ASUS que visam melhorar o trabalho e o lazer do usuário.

“À medida que a ASUS embarca nesta jornada, marcada pelo lançamento do nosso primeiro notebook de IA, estamos no início de uma nova era da computação pessoal.” O Co-CEO S.Y. Hsu da ASUS também disse no evento: “O lançamento do nosso primeiro notebook ASUS Copilot+ equipado com Snapdragon® X Elite é um marco importante para nós, e acreditamos que estes dispositivos são o futuro dos notebooks e mudarão drasticamente a forma como trabalharemos, estudaremos, criaremos e jogaremos.”

O evento contou com palestrantes da Microsoft e Qualcomm® Technologies, Inc., e deu sequência a um evento anterior, no qual a Microsoft revelou oficialmente o escopo completo de novas experiências e padrões do Windows para os notebooks Copilot+. O evento foi transmitido através dos canais de mídia social da empresa e pode ser assistido na conta oficial da ASUS no YouTube.

“É um momento empolgante para colaborar com parceiros como a ASUS que nos permite trazer hardwares inovadores que desbloqueiam o software de IA para a vida de nossos clientes. Nossa profunda colaboração em engenharia tem sido fundamental para fornecer tecnologia de ponta aos consumidores. Com o lançamento do Vivobook S 15 da ASUS, estamos trazendo o poder do Copilot no Windows, Recall e Cocreator, mostrando o potencial da IA no dispositivo e baseada em nuvem, trabalhando juntos para permitir que indivíduos e organizações alcancem mais.”, afirmou Mark Linton, vice-presidente de vendas de parceiros de dispositivos da Microsoft.

“Estou entusiasmado que a Qualcomm e a ASUS estejam trabalhando juntas para trazer inovação líder do setor para consumidores e empresas, e nossa colaboração mais recente é a melhor até agora.”, disse Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm Incorporated. “O desempenho renasce com o Snapdragon X Elite, e estamos ansiosos por colaborar com a ASUS para colocar inovações incríveis como o ASUS Vivobook S 15 nas mãos dos utilizadores.”

O ASUS Vivobook S 15 é o primeiro notebook Copilot+ da empresa. Com a potência eficiente e o motor de Inteligência Artificial integrado da plataforma Snapdragon X Elite, os usuários podem desfrutar de funções de IA aceleradas por hardware e desempenho e eficiência incríveis como resultado do processador Qualcomm Oryon™ integrado personalizado. Com até 18 horas de duração da bateria, desfrute de produtividade ininterrupta. Com uma impressionante tela 3K, 120 Hz ASUS Lumina OLED, áudio com certificação Harman Kardon e um elegante chassi leve de 14,7 mm de espessura e 1,42 kg.

Incrível poder de IA

O ASUS Vivobook S 15 é o primeiro notebook ASUS Copilot+, apresentando as mais recentes ferramentas de IA do Windows. Alimentado pelo Snapdragon® X Elite com NPU integrada Qualcomm® Hexagon™, ele possui notáveis 45 TOPS para processamento rápido de IA no notebook. As opções de armazenamento incluem SSD PCIe® 4.0 ultrarrápido de até 1 TB, com memória de até 32 GB de RAM LPDDR5X de 8448 MHz.

Os aprimoramentos de IA de próxima geração incluem o Windows Studio Effects e uma câmera ASUS AiSense IR. Os recursos de detecção de presença da câmera habilitam o Escurecimento Adaptativo — que escurece a tela quando o usuário desvia o olhar — e o Bloqueio Adaptativo, que bloqueia automaticamente o notebook quando o usuário se afasta e o desbloqueia quando ele retorna. Além disso, o ASUS Vivobook S 15 é também o primeiro dispositivo a apresentar a aplicação de IA exclusiva da empresa, StoryCube, forma mais inteligente, conveniente e poderosa de gerir todos os ativos digitais, utilizando assistência de IA para classificar, editar, gerir e exportar ficheiros raw capturados.

Aproveitando este hardware poderoso, o ASUS Vivobook S 15 integra funcionalidades avançadas como o Windows Studio Effects, que melhora a iluminação e a remoção de ruído durante chamadas de vídeo em modo retrato, e a câmera ASUS AiSense com segurança alimentada por IA. Além disso, o software incorpora Live Captions para legendas precisas em tempo real e o Cocreator capacita os usuários a transformarem esboços em obras de arte finalizadas. Essas tecnologias inovadoras não apenas aumentam a segurança e a privacidade, devido sua capacidade de realizar as atividades localmente, mas também elevam a experiência audiovisual e desbloqueiam a criatividade.

Portabilidade incrível

Construído para uma portabilidade sem esforço, o ASUS Vivobook S 15 destaca-se com um design ultrafino de 14,7 mm e 1,42 kg, todo em metal, que redefine a elegância com a sua estética minimalista. O logotipo premium gravado em CNC adiciona um toque de classe, enquanto o chassi usinado em uma única peça, garante resistência e estabilidade.

A bateria de 70 Wh de alta capacidade oferece até 18 horas2 de produtividade ou entretenimento ininterruptos, com suporte para carregamento rápido e ASUS USB-C® Easy Charge para carregamento a partir de praticamente qualquer fonte.

O estilo premium inclui um teclado retroiluminado RGB de zona única, permitindo que os usuários personalizem estilos que combinam perfeitamente com sua personalidade e humor. Uma tecla Copilot dedicada permite que os usuários mergulhem em ferramentas alimentadas por IA do Windows em apenas um segundo, e o touchpad grande e inteligente oferece navegação sem esforço e um espaço de trabalho expandido. Através de gestos intuitivos, os usuários podem controlar perfeitamente várias tarefas, desde ajustar o áudio até otimizar o brilho da tela ou gerenciar a reprodução de vídeo.

Conectividade incrível

Equipado com um conjunto abrangente de portas de conexão, o ASUS Vivobook S 15 está configurado para uma conectividade perfeita em movimento. Ele tem duas portas USB4® que suportam carregamento rápido, monitores externos 4K e transferências de dados de até 40 Gbps, juntamente com duas portas USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, uma porta HDMI 2.1, um leitor de cartão microSD e um conector de áudio para elevar a experiência do usuário.

Graças ao WiFi 7, ativado pelo sistema Qualcomm FastConnect™ 7800, o ASUS Vivobook S 15 proporciona velocidades impressionantes até 5,8 Gbps, ultrapassando o WiFi 6 em 4,8 vezes, garantindo streaming contínuo, conclusão de tarefas sem esforço e downloads ultrarrápidos.

Audiovisuais incríveis

O ASUS Vivobook S 15 oferece uma experiência audiovisual premium para produtividade, criatividade e entretenimento, com uma tela ASUS Lumina OLED de 15,6 polegadas 3K, 120 Hz que proporciona realces especulares refinados e detalhes de sombra extraordinários, tudo em cores vivas e realistas. Com 89% de proporção tela-corpo, tempo de resposta de 0,2 ms, uma gama de cores 100% DCI-P3 de grau cinematográfico, a tela possui certificado VESA DisplayHDR™ True Black 600, certificação TÜV Rheinland para um melhor cuidado dos olhos, e proteção pelo nosso exclusivo sistema ASUS OLED Care para reduzir significativamente o risco de burn-in. Complementando esta exibição impressionante está um poderoso sistema de áudio certificado pela Harman Kardon com certificação Dolby Atmos® de som imersivo e multidimensional.

A apresentação do novo ASUS Vivobook S 15 marca um salto significativo na computação alimentada por IA. Com o dispositivo, a ASUS reafirma seu compromisso com a inovação e com palestrantes de gigantes do setor como Microsoft e Qualcomm Technologies, este evento mostrou os esforços colaborativos que impulsionam o avanço tecnológico. À medida que a indústria embarca nesta nova era da computação, a ASUS continua a liderar, entregando excelência em forma e função.