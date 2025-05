Startup cria tecnologia que ajuda pacientes a lembrarem de consultas médicas

“Puxa, esqueci a minha consulta!”. Possivelmente, você já passou por uma situação dessas, ou viu alguém próximo reclamando que esqueceu de ir ao dentista porque não anotou corretamente a data da consulta.

Na era digital, onde a acessibilidade à tecnologia está cada vez mais presente, é necessário que as empresas do setor de saúde adequem suas estratégias para garantir um conforto maior aos seus clientes, mesmo aqueles mais idosos, já que hoje em dia todos têm acesso a smartphones e ferramentas como o WhatsApp.

“Temos observado um aumento significativo no interesse de empresas de saúde, incluindo clínicas, hospitais, consultórios odontológicos e farmácias, em adotar soluções digitais para aprimorar o atendimento aos clientes e impulsionar suas operações comerciais. Essa tendência reflete a crescente importância da tecnologia na transformação do setor de saúde, onde a conveniência e a acessibilidade dos serviços desempenham um papel cada vez mais crucial na satisfação dos clientes e no sucesso dos negócios”, compartilha Guilherme Pessoa, Supervisor de Operações na Poli Digital, uma empresa sediada em Goiás conhecida por sua plataforma de atendimento com soluções digitais omnichannel.

Pessoa revela que na Poli, cerca de 15% dos clientes são do setor de saúde. Inclusive, a empresa teve origem a partir de um caso específico: em 2017, um dos fundadores, Alberto Filho, colaborou com uma grande rede de clínicas médicas em Goiânia. Durante essa experiência, perceberam que uma parte significativa do tempo dos atendentes era dedicada à confirmação de consultas por telefone, um procedimento padrão para todas as consultas. Como solução, implementaram uma automação via WhatsApp, onde os pacientes recebiam uma mensagem para confirmar suas consultas, deixando para a clínica apenas a coleta dessas informações.

“Ao enviar lembretes automáticos de consultas e agendamentos, as clínicas e consultórios reduzem significativamente o número de faltas e atrasos, otimizando assim o tempo dos profissionais de saúde”, destaca Pessoa.

Além do envio de lembretes simples de consulta ou confirmação de agendamento via WhatsApp, também é viável agendar retornos médicos, o que impulsiona o faturamento da empresa já que reverte novas consultas e em fidelização. “Em acompanhamento de tratamento ou necessidade de consulta periódica, é possível lembrar o paciente automaticamente de uma nova consulta, tornando-se fiel àquela clínica ou especialista”.

Para farmácias, sejam elas comerciais ou de manipulados, por exemplo, é possível montar toda uma rede de divulgação via WhatsApp, abrangendo a divulgação de promoções de itens de perfumaria que possuem alto índice de recompra.. Tudo com base nas datas de compra e quantidades requisitadas por cada cliente.

“A capacidade de enviar anúncios de promoções e ofertas de forma direta e personalizada permite às empresas atingir seu público-alvo de maneira eficaz, aumentando as chances de conversão e fidelização de clientes”, diz o CEO da Poli Digital, Alberto Filho,

O especialista explica que a tecnologia de relacionamento com o cliente empregada pelas empresas pode aumentar a chance de conversão, já que ela é rápida, automática e permite interações instantâneas, em tempo real, com os clientes. Segundo dados levantados pela Poli junto a seus clientes, ao entrar em contato com um lead no primeiro minuto, você pode aumentar em quase 400% a efetividade de uma venda. Após a primeira hora, essa oportunidade diminui para apenas 36%. Isso ocorre porque as pessoas têm pressa em resolver seus problemas, e na área da saúde, essa paciência é ainda mais curta.

“As soluções desenvolvidas pela Poli têm desempenhado um papel importante na transformação do atendimento ao cliente, especialmente no setor da saúde. A automação de processos através do WhatsApp não apenas melhora a eficiência operacional, mas também é essencial para o sucesso dos negócios, possibilitando uma abordagem mais ágil, personalizada e fundamentada em dados”, destaca Filho.