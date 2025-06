10 dicas de viagens da FlixBus para celebrar o Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais, que tal uma viagem? A FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário com uma ampla rede de rotas em parceria com diversas companhias, selecionou 10 destinos para diferentes perfis de pais. Aproveite para passar um tempo de qualidade com a família, criando experiências únicas de forma segura, acessível e agradável. Confira as sugestões:

Destinos para pais radicais e esportistas

1. Fortaleza (CE): Em Fortaleza, os aventureiros encontram diversas opções de diversão, como trilhas off-road, kitesurf e passeios de barco pelo Estuário Rio Ceará. A cidade oferece aulas de kitesurf, hydrofoil e wing foil com grandes nomes do esporte, como Eudásio Filho e Nilsinho, em paisagens paradisíacas como a Praia do Cumbuco.

2. Florianópolis (SC): Famosa por suas praias, Florianópolis oferece esportes de aventura como rafting, seguro e adequado para todas as idades. Para os mais aventureiros, a Expedição Cânion Preto proporciona um percurso de 14 km ao pé da Serra do Tabuleirp.

3. Rio de Janeiro (RJ): Com praias icônicas, o Cristo Redentor e uma vibrante cena cultural, o Rio é perfeito para pais que gostam de aventura urbana e atividades ao ar livre. No final de semana do Dia dos Pais, a cidade recebe o “Churrasquinho Menos é Mais” na Marina da Glória, no sábado, 11 de agosto, com mais de quatro horas de pagode com o grupo Menos é Mais. No domingo, prepare-se para o Circuito RJ 2024 no Aterro do Flamengo, com corridas de 5 km e 10 km.

Para pais amantes de cultura e natureza

4. Paraty e Angra dos Reis (RJ): Esses dois destinos combinados são perfeitos para pais que apreciam cultura e natureza. Com uma mistura de beleza natural e patrimônio histórico, Paraty e Angra oferecem uma experiência rica e diversificada. Para os amantes de fotografia e artesanato, o centro histórico abriga diversas galerias e ateliês. Além disso, é possível realizar passeios de barco pelas ilhas, visitas às cachoeiras e trilhas na Mata Atlântica. Já Angra dos Reis promete uma programação especial como o Festival do Camarão na Vila Histórica de Mambucaba, com pratos típicos, música ao vivo e atividades culturais, o Torneio Interestadual de Quadrilhas Juninas e a 10ª Angra Expo, feira de negócios e entretenimento com exposições, shows e atividades para toda a família.

5. Chapada dos Veadeiros (GO): Via Brasília, explore as belezas naturais do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com trilhas, cachoeiras e paisagens deslumbrantes. Para os pais que amam a natureza, a Chapada oferece trilhas como a dos Cânions e a da Cachoeira do Segredo. Além disso, o local proporciona uma experiência única de conexão com a natureza, com observação de estrelas e visita aos famosos jardins de cristais.

6. Natal (RN): Conhecida por suas belas praias e rica cultura, Natal oferece diversas atrações para os pais que gostam de história e natureza. A cidade conta com passeios pelas Dunas de Genipabu, visitas ao Forte dos Reis Magos e ao Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, proporcionando uma mistura de aventura e conhecimento histórico. A foto na praia de Ponta Negra e São Miguel do Gostoso com o Morro do Careca ao fundo também é parada obrigatória.

Pais cosmopolitas

7. São Paulo (SP): Para os pais que apreciam cultura e entretenimento urbano, São Paulo é a capital cosmopolita brasileira e oferece inúmeras opções de lazer, gastronomia e cultura, como museus, parques, cinemas, shows e eventos de diversos perfis. Durante o final de semana do Dia dos Pais, São Paulo sediará o Festival Olímpico no Parque Villa-Lobos, com transmissões ao vivo dos Jogos de Paris, clínicas esportivas, shows e uma área gastronômica com pratos típicos das culinárias brasileira e francesa. Outra opção é conferir o FILE (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica) no Centro Cultural FIESP, que apresenta, por meio de instalações, animações, vídeos e jogos, como a tecnologia pode ser usada na criação de obras artísticas

8. Curitiba (PR): Com seus belos parques, museus e vida noturna vibrante, Curitiba é uma ótima opção de passeio urbano na região Sul. A cidade recebe, no fim de semana do Dia dos Pais, o Festival de Inverno do Centro Histórico, com apresentações musicais de bandas locais e nacionais, teatro de rua com peças interativas e feiras de artesanato com produtos regionais. As atrações incluem shows de MPB, rock e música instrumental. Além disso, vale fazer o roteiro clássico: visita ao Jardim Botânico, à Ópera de Arame e ao Museu Oscar Niemeyer, com jantar nos restaurantes italianos do bairro Santa Felicidade.

Para pais baladeiros

9. Balneário Camboriú (SC): Conhecida por suas belas praias e vida noturna agitada, a cidade oferece atrações para todos os gostos, desde passeios de barco aos bondinhos aéreos do Parque Unipraias, que proporcionam diferentes vistas panorâmicas da cidade e do mar. Outra opção é a visita ao Complexo Turístico Cristo Luz, que permite uma visão panorâmica de toda a cidade.

10. Belo Horizonte (MG): Belo Horizonte revela sua alma boêmia em bairros como Santa Tereza e Savassi, com bares e restaurantes que oferecem uma experiência única. No final de semana do Dia dos Pais, a cidade tem uma programação especial, incluindo shows de Roupa Nova, O Grande Encontro, apresentações de Thiago Ventura e festivais como o Churrasquinho Menos é Mais. Além disso, os bares do Mercado Central são uma ótima opção para degustar a culinária mineira e aproveitar a vida noturna.