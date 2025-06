Allianz Travel e AmericaChip firmam parceria para oferta de roaming Internacional

A Allianz Travel, marca de seguro viagem da Allianz Partners e que, no Brasil, atua como representante da Allianz Seguros, firmou parceria com a AmericaChip, empresa americana de tecnologia que oferece o melhor serviço de roaming internacional para viajantes em todo o mundo.

Agora, clientes que contratarem o seguro viagem terão 50% de desconto na compra do plano Internacional para os Estados Unidos e Europa.

Esta parceria visa proporcionar aos viajantes a tranquilidade e segurança de estarem sempre conectados, seja para compartilhar momentos especiais, manter contato com familiares e amigos ou acessar informações importantes durante suas aventuras pelo mundo.

Para acessar o benefício, os clientes precisam finalizar a contratação do seguro viagem e, ao receber o e-mail de confirmação da compra e informações do pacote adquirido, seguir o link disponível no banner de divulgação da AmericaChip.

“A Allianz Travel é comprometida em proporcionar a melhor experiência de viagem aos seus clientes, e esta parceria com a AmericaChip é mais um passo nessa direção”, reforça Rafael Costa, Superintendente de E-commerce da Allianz Partners Brasil e LatAm. “Esta colaboração visa fornecer soluções avançadas para conectividade global, garantindo aos nossos clientes uma conectividade de alta qualidade”, destaca Anizio Rodrigo da Silva Magalhães, CEO da AmericaChip e especialista em telecom e roaming internacional.

Outro recurso importante que o plano Internacional pode oferecer é o fácil acesso ao e-mail ou WhatsApp para acessar o atendimento da Allianz Travel. Caso um cliente precise de um atendimento não emergencial, ele poderá utilizar o recurso para solicitar uma teleconsulta, modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço entre os viajantes.

Para mais informações sobre a parceria, acesse: https://americachip.com/ allianz/?affid=52&oid=8