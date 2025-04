Acervo com mais de 3000 revistas de videogame vai virar livro

Antigamente folhear uma revista de videogame era uma das únicas fontes para ficar sabendo das novidades, sobre aquele jogo que havia acabado de ser anunciado no Japão ou Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma as revistas eram a internet dos anos 80 e 90. Publicações clássicas sobre videogames como as revistas Ação Games, Videogame, Super GamePower e tantas outras fizeram a cabeça da garotada que frequentava locadoras e fliperamas, sem com uma nova dica na ponta da língua, elas estavam nas bancas de jornal, nas mãos das crianças e até na escola, durante o recreio.

Para homenagear esse momento tão nostálgico dos videogames no Brasil um livro está sendo produzido com a ideia de registrar a história dessas revistas, a base é um acervo com mais de 3000 revistas de videogame lançadas por aqui entre os anos 80 e 2000. De acordo com Cleber Marques, idealizador do projeto “Essa homenagem será um livro de luxo, com mais de 30 entrevistas com quem fez revista de videogame na época, contando a história de cada publicação, segredos e muitas curiosidades”. Além de todo esse conteúdo o livro promete trazer um catálogo de capas e lista de brindes, que servirão para os mais nostálgicos relembrarem de cada publicação lançada nas bancas de jornal. A publicação desse livro é um complemento ao documentário “A história das Revistas de Videogame no Brasil” que já está em produção, um projeto organizado em 2023 pela WarpZone e que tem data de lançamento prevista para 2025. “Com o livro em mãos e a documentário na TV o leitor vai praticamente voltar aos anos 90, mas desta vez sabendo cada um dos segredos que passaram despercebidos naquela época”, complementa Cleber Marques.