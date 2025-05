Flakes Power e Hero Base anunciam torneio de Fortnite no modo Trocação com US$ 7 mil dólares de premiação

A Hero Base, organização de esports fundada pelo empresário e criador de conteúdo João ‘Flakes Power’ Sampaio e pelo empresário João “Biggie”, anunciou um torneio inédito no Fortnite, no modo “Trocação, que carregará o nome de “Hero Trocação”. A competição acontecerá no dia 9 de agosto, a partir das 18h com transmissão oficial direto dos estúdios da Hero Base, e unirá 40 duplas de influenciadores e jogadores profissionais de Fortnite, em busca do título e uma premiação total de 7 mil dólares – cerca de 39 mil reais na cotação atual .

Todos os participantes da primeira edição do Hero Trocação serão convidados para entrar na disputa. As duplas serão formadas por 1 jogador profissional e 1 criador de conteúdo. Além disso, todos os participantes terão a liberdade de transmitir suas próprias telas durante as partidas, gerando conteúdo proprietário e entregando diferentes pontos de vista (POV´s) da disputa para os espectadores.

Fundador da Hero Base e sócio da Level8, João “Flakes Power” Sampaio, ressaltou que este é mais um passo da organização, que planeja continuar criando eventos para a comunidade: “Tivemos uma recepção maravilhosa do nosso público com o Hero Reload, mas se vocês acharam que seria o nosso único campeonato, vocês se enganaram. Agora, acontecerá o Hero Trocação, e vocês podem esperar novos projetos até o final deste ano. Espero que todos gostem de mais uma criação da Hero Base, e continue atento para as próximas”, disse criador de conteúdo e empresário.

Em seu X (antigo Twitter), nesta semana, Flakes Power convidou influenciadores e criadores de conteúdo interessados em participar do campeonato por meio de uma postagem, que gerou grande engajamento da comunidade: HERO Flakes no X: “Alô criadores de conteúdooo! Quem ai gostaria de participar de um Torneio de Fortnite com $7000 dólares de premiação? Da um alô aqui Não interessa seu número de seguidores, o que importa é criar conteúdo para alguma plataforma ” / X . Todos os convidados para a disputa serão confirmados em breve.

E, para o público interessado em não perder nenhum detalhe da competição, a Hero Base fará uma transmissão oficial diretamente do seu estúdio localizado em Joinville. Os fãs poderão acompanhar o evento por meio do YouTube da organização, que contará com a apresentação de Melany, a apresentação de Vascurado, e os comentários de Toniket e Dengoso, durante toda a disputa.