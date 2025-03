Razer apresenta o Wolverine V3 Pro, o controle sem fio definitivo de Xbox e PC para esports

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de anunciar o Razer Wolverine V3 Pro. Este controle sem fio para esports, oficialmente licenciado pela Xbox, combina recursos de desempenho inovadores e tecnologia de ponta para redefinir o jogo competitivo tanto no Xbox quanto no PC.

“O Razer Wolverine V3 Pro representa nosso compromisso em fornecer o mais alto nível de desempenho para atletas de esports,” diz Nick Bourne, head de jogos para console da Razer. “Com insights dos melhores jogadores competitivos, criamos um controle que atende às exigências dos profissionais com precisão e versatilidade excepcionais.”

Desenvolvido em colaboração com pro-players e com o feedback de extensivos testes, o Wolverine V3 oferece um desempenho que pode transformar o jogo competitivo.

Para os profissionais

O Razer Wolverine V3 Pro foi pensado para oferecer aos jogadores uma vantagem competitiva com personalização avançada, comandos ultrarresponsivos e ergonomia superior. Ele conta com quatro botões (paddles) traseiros com cliques de mouse, dois bumpers para pegada claw, Razer Pro HyperTriggers, thumbsticks de precisão com efeito Hall e conectividade sem fio Razer HyperSpeed, tudo isso em um design durável e confortável.

Demonstrando seu compromisso com a inovação e a comunidade de jogos de console, a Razer expandiu a sua equipe para incluir Eric “Snip3down” Wrona como seu primeiro atleta de esports com controle. Conhecido por ser o único profissional a ganhar medalhas nos X-Games tanto em Apex Legends quanto em Halo, Snip3down se junta a um coletivo de atletas e organizações de esports de alto nível apoiados pela Razer. A Team Razer personifica a dedicação da marca ao ecossistema de esports, apoiando aqueles que estão expandindo os limites dos jogos competitivos.

De acordo com Eric “Snip3down” Wrona, o design do controle e seus recursos são grandes diferenciais. “O design intuitivo e os recursos personalizáveis do Wolverine V3 Pro oferecem uma vantagem competitiva significativa. É a escolha indiscutível para quem leva a sério a ideia de vencer.”

Uma avalanche de comandos com quatro paddles traseiros com cliques de mouse e bumpers para pegada claw

Os jogadores agora podem experimentar reações mais rápidas e superar seus rivais com um arsenal de controles personalizáveis. Quatro aletas traseiras com cliques de mouse, estrategicamente posicionadas e integradas nas empunhaduras emborrachadas e ergonômicas, proporcionam uma atuação rápida como os melhores mouses gamer da Razer.

Os paddles são complementados por dois bumpers para pegada claw posicionadas estratégicamente para proporcionar flexibilidade e melhorar o controle, atendendo aos jogadores que utilizam esse estilo de pegada. Esses recursos oferecem aos jogadores a capacidade de executar comandos complexos com maior facilidade, proporcionando grande vantagem estratégica em qualquer cenário competitivo.

Razer™ Pro HyperTriggers – Todos os movimentos com precisão Hair-Trigger

Os jogadores agora podem contar com ajuda dos revolucionários Razer™ Pro HyperTriggers. Esses gatilhos inovadores oferecem dois modos distintos que podem ser configurados no controle: atuação instantânea de clique de mouse sem tempo de resposta para uma velocidade incomparável ou controle analógico ultra-preciso, permitindo movimento completo do gatilho. O feedback tátil integrado proporciona uma resposta realista, permitindo que os jogadores sintam a intensidade de cada disparo.

Precisão Inigualável com Thumbsticks de Efeito Hall

Os jogadores nunca mais se preocuparão com movimentos críticos com os novos thumbsticks de precisão com efeito Hall. Esses avançados joysticks analógicos oferecem precisão superior e movimento mais suave em comparação com modelos tradicionais. Anéis anti-fricção e materiais de qualidade profissional garantem durabilidade prolongada, ao mesmo tempo em que as configurações de sensibilidade e zona morta – personalizáveis via Razer Controller App – permitem um controle mais dinâmico e personalizado, tornando-os ideais para sessões intensas.

Desempenho sem lag para a glória dos esports com Razer HyperSpeed Wireless

Os jogadores terão a chance de experimentar a ultrarresponsividade que atende às exigências dos atletas de esports de elite. Oferecendo uma conexão wireless de 2,4 GHz com latência ultrabaixa por meio de seu dongle USB-A, o Wolverine V3 Pro proporciona um desempenho rápido e confiável, essencial para o jogo competitivo tanto no Xbox quanto no PC.

Tecnologia Razer Mecha Tátil e D-Pad Flutuante de 8 Direções – Todas as ações com precisão tátil

Com velocidade e conforto incomparáveis fica mais fácil para os jogadores dominarem o campo de batalha. Os botões de ação Mecha-Táteis da Razer combinam a rápida atuação dos switches mecânicos com a sensação acolchoada de um teclado de membrana de borracha, oferecendo uma experiência satisfatória e responsiva. O D-Pad flutuante de 8 direções proporciona controle excepcional para comandos direcionais precisos, essenciais na execução de movimentos complexos, permitindo desempenho máximo dos jogadores.

Personalização de nível profissional para Xbox e PC

Com ajuda do aplicativo dedicado Razer Controller, disponível para Xbox e Windows, os jogadores podem personalizar a sensibilidade dos thumbsticks, remapear os botões para se adequarem ao seu estilo de jogo e criar perfis personalizados para diferentes gêneros e cenários de jogos, garantindo que estejam sempre preparados para o próximo desafio.

Portabilidade pensada para torneios

O Razer Wolverine V3 Pro acompanha um estojo personalizado que acomoda com segurança o controle, duas capas de thumbstick substituíveis, o dongle sem fio e um cabo de 3 metros, oferecendo proteção e conveniência em torneios para os jogadores que estão sempre em movimento.

Modo Campeonato no PC – Taxa de polling de 1000Hz para um jogo competitivo e cabeado no PC

Ao jogar com fio no PC, os jogadores podem ativar o Modo Campeonato para permitir uma taxa de polling de 1000Hz desenvolvida especificamente para jogos competitivos. Esse recurso inovador pode ser ativado por meio do aplicativo de apoio ou de um atalho no controle, proporcionando uma vantagem extremamente precisa em partidas de alta pressão.

Apresentando o Wolverine V3 Tournament Edition

Além do Wolverine V3 Pro, a Razer também anuncia o Razer Wolverine V3 Tournament Edition com fio.

Este controle para esports cabeado oferece o mesmo alto nível de personalização, precisão e controle, otimizado para jogos competitivos no Xbox e no PC. Licenciado oficialmente pela Xbox, o Tournament Edition inclui 4 paddles traseiros com cliques de mouse, dois bumpers para pegada claw, Razer Pro HyperTriggers e thumbsticks de precisão com efeito Hall incluindo o modo competitivo de 1000hz no PC, garantindo que os jogadores possam desempenhar ao máximo com uma conexão com fio confiável e sem latência.

O Razer Wolverine V3 Pro e o Razer Wolverine V3 Tournament Edition estabelecem novos padrões para controles de esports, oferecendo aos jogadores de PC e Xbox as ferramentas necessárias para alcançar a vitória em cada jogada.

Para mais informações sobre o Razer Wolverine V3 Pro, clique aqui

Para mais informações sobre o Razer Wolverine V3 Tournament Edition, clique aqui.

Preço sugerido e disponibilidade do Wolverine V3 Pro no Brasil

R$ 1.949,90

Janeiro de 2025

Preço sugerido e disponibilidade do Wolverine V3 Tournament Edition no Brasil