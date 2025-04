The Crew Motorfest celebra primeiro aniversário com a sua maior atualização até agora

A Ubisoft acaba de anunciar, no evento online The Crew Showcase 2024, uma série de novidades sobre o futuro da franquia The Crew, incluindo a gameplay de vários elementos da grande atualização de conteúdo do Ano 2 do jogo The Crew Motorfest. A equipe de desenvolvimento da Ubisoft Ivory Tower apresentou aos jogadores um panorama completo sobre a estreia deste segundo ano, marcada para 6 de novembro, com o lançamento da Temporada 5 e a adição de um playground inédito disponível gratuitamente para todos os jogadores: a deslumbrante ilha de Maui.

No evento, a Ubisoft também reforçou seu compromisso em garantir acesso de longo prazo tanto a The Crew 2 quanto a The Crew Motorfest. Os dois jogos permanecerão acessíveis nos próximos anos e incluirão um modo offline que ainda será implementado. Os jogadores que não experimentaram esses títulos até o momento poderão aproveitar as maiores ofertas já vistas para The Crew 2 e The Crew Motorfest – com até 70% de desconto. Além disso, todos os jogadores do The Crew 2 terão acesso, por apenas um Crew Credit, a quatro veículos adicionais para dar início às suas aventuras por terra, ar e mar.

A partir de 6 de novembro, todos os jogadores de The Crew Motorfest poderão percorrer a ilha de Maui gratuitamente, acrescentando ao seu game mais de 100 km² de pura diversão on e off-road, o que representa quase 50% do tamanho de O’ahu. Ir de uma ilha para a outra será uma experiência contínua, já que Maui estará acessível por mar, ar ou estrada, a partir de uma nova ponte, sem qualquer tela de carregamento. O novo playground foi projetado para representar o vibrante caldeirão de culturas que é Maui, mesclando antigas tradições havaianas com influências modernas, o que torna as jornadas dos jogadores ainda mais cativantes. Eles descobrirão a estrada para Hana, densas florestas de bambu, cachoeiras hipnotizantes e pontes estreitas que exibem as maravilhas naturais de Maui. Os jogadores também poderão vivenciar a beleza da praia de Kaihalulu, com suas areias vermelhas brilhantes, e explorar o lendário Parque Nacional Haleakalā, a “Casa do Sol”. O coração vibrante da ilha, Kahului, conta com um centro urbano animado, um porto de águas profundas e subúrbios verdejantes para desbravar.

A Temporada 5 é a primeira das três adicionadas com o Ano 2 e está repleta de emoções automotivas gratuitas. Ela marcará a volta da adorada playlist “Made in Japan”, com o Volume 2 introduzindo corridas de néon, locais e eventos. Novos grupos de pilotos de rua chegaram ao festival e estão determinados a dominar o asfalto, colocando os competidores à prova. Quando todos os eventos principais estiverem concluídos, os jogadores desbloquearão o quadro Rivals Race e entrarão em confrontos implacáveis em corridas dinâmicas de um contra um nas estradas abertas de ambas as ilhas. E isso é só o começo. Semanas de conteúdo estão programadas para a Temporada 5, com mais desafios, temas de cultura automotiva e veículos emocionantes para colecionar ao longo da temporada.

Por fim, a atualização do Ano 2 também trará conteúdo PVE premium com “The Chase Squad”, um modo de perseguição de carros no Motorfest. Como membros do Squad, os jogadores dominarão a arte da perseguição, embarcando em uma jornada cheia de adrenalina para caçar, superar e despistar rivais das corridas urbanas em confrontos intensos pelas ilhas. O artista francês Carpenter Brut criou a “Death Racer”, uma faixa exclusiva para dar vida a essas perseguições noturnas e manter os jogadores no limite enquanto perseguem seus rivais pelas ilhas de O’ahu e Maui. A trilha sonora original estará disponível em todas as plataformas digitais.

A experiência Chase Squad fará parte do Passe do Ano 2, que também será disponibilizado a partir de 6 de novembro, além de integrar as edições atualizadas Gold e Ultimate de The Crew Motorfest, na mesma data. O Passe do Ano 2 desbloqueará o acesso a 20 veículos adicionais, sendo nove desde o primeiro dia e 11 com lançamentos futuros, em drops mensais ao longo do ano.

