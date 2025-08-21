NAVE e Intel anunciam Intel Gamer Days com grandes descontos em computadores

A NAVE, divisão de gaming da Daten, anuncia uma ação especial em parceria com a Intel: o Intel Gamer Days. A promoção acontece até 31 de agosto e traz diversos descontos para todo o portfólio de desktops e notebooks gamer de última geração da NAVE equipados com processadores Intel.

Durante o período, consumidores terão acesso a benefícios exclusivos que incluem reduções nos valores de máquinas da NAVE, que foram desenvolvidas para superar os desafios de jogos modernos e aplicações intensivas. Ainda, receberão gratuitamente o jogo Battlefield 6 e contarão com frete grátis para todos os modelos participantes da promoção comprados pelo site: https://www.navegamer.com.br/intel.

“O Intel Gamer Days é uma oportunidade única para gamers e profissionais que buscam máquinas de grande performance com condições diferenciadas. Essa é a nossa maior ação do ano até o momento e reflete nosso compromisso de entregar potência, design inovador e tecnologia de ponta para nossos clientes de forma acessível e com benefícios exclusivos”, afirma Ivam Bastos Jr, Head da NAVE.

Entre os equipamentos participantes estão:

Notebook Gamer NAVE SuperNova GM6IX9X: De R$ 26.664,19 por R$ 22.053,95. Equipado com o processador Intel Core i9-14900HX (24 núcleos, 32 threads, atingindo até 5,8 GHz) e a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4090, o modelo oferece grande desempenho para jogos em 4K, realidade virtual e criação de conteúdo, como modelagem 3D. Conta com memória DDR5 de 5600MHz e SSD PCIe. A tela de 16’’ de alta resolução, com 100% de cobertura sRGB e taxa de atualização de 240Hz proporciona imagens nítidas e suaves. Ainda, tem áudio imersivo com Realtek ALC256 e Steelseries Nahimic. É ideal para gamers e profissionais que exigem potência e qualidade gráfica superior.

PC Gamer NAVE Cósmico IA40: De R$ 14.817,98 por R$ 10.998,35. Com o processador Intel Core i9-13900K e a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3070, oferece grande potência para jogos intensos e criação de conteúdo avançada. Combina memória DDR5 de até 4800MHz, armazenamento SSD expansível e sistema de refrigeração de alta eficiência, garantindo performance estável mesmo em uso extremo. Indicado para gamers e profissionais criativos que buscam gráficos realistas com Ray Tracing. Ainda, traz recursos NVIDIA DLSS, com renderização feita por Inteligência Artificial, oferecendo a mais baixa latência do sistema.

Notebook Gamer NAVE Estelar: de R$ 10.635,99 por R$ 8.999,00. Notebook que combina potência, mobilidade e design. Com processador Intel Core i7-14700HX (20 núcleos, 28 threads, atingindo até 5,5 GHz), memória DDR5 de 5600 MHz e armazenamento expansível SSD M.2 2280 PCIe x4 com suporte à tecnologia NVME, o modelo entrega fluidez para jogos e tarefas profissionais. A tela é de 16’’, tem 100% de cobertura sRGB e 16,7 milhões de cores. Equipado com placa NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8GB GDDR6, oferece qualidade visual superior e suporte a MUX Switch. Também possui áudio imersivo Steelseries Nahimic.

Notebook Gamer NAVE Lunar: de R$ 8.228,95 por R$ 6.665,45. Modelo traz processador Intel Core i5-14500HX (14 núcleos, 20 threads, atingindo até 4,9 GHz) e oferece potência confiável para tarefas exigentes. Conta com memória DDR5 em Dual Channel e armazenamento expansível M.2 2280 PCIe x4 com suporte à tecnologia NVME, garantindo velocidade em qualquer aplicação. Sua tela de 15,6’’ com taxa de atualização de 165Hz proporciona imagens de qualidade, enquanto a placa NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6GB permite gráficos imersivos e suporte ao MUX Switch.

Notebook Gamer NAVE SuperNova GM6IX7X: de R$ 14.921,91 por R$ 12.623,94. Equipado com o processador Intel Core i9-14900HX (24 núcleos, 32 threads, atingindo até 5,8 GHz) e memória DDR5 de 5600MHz. Com um SSD PCIe e slots M.2 PCIe compatíveis com a tecnologia NVME, o modelo permite amplo espaço de armazenamento, além de velocidade e estabilidade em qualquer cenário. Sua tela LCD TFT 16″ tem taxa de atualização de 240Hz e 16,7 milhões de cores. A placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4070 de 8GB GDDR6 com suporte à tecnologia MUX Switch permite gráficos realistas e alto desempenho. O notebook ainda possui áudio imersivo Steelseries Nahimic.

Notebook Gamer NAVE SuperNova GM6IX8X: de R$ 19.917,12 por R$ 15.993,05. Com processador Intel Core i9-14900HX (24 núcleos, 32 threads, até 5,8 GHz), possui memória DDR5 de 5600MHz, e armazenamento SSD PCI com slots M.2 PCIe compatíveis com a tecnologia NVME. Traz tela de 16’’, com 240Hz de taxa de atualização e 100% sRGB para imagens fluidas. A placa NVIDIA GeForce RTX 4080 equipada com 12GB GDDR6 permite gráficos realistas com Ray Tracing e aceleração via DLSS 3, alcançando altas taxas de quadros por segundo.

“O Intel Gamer Days é uma celebração da tecnologia e da experiência gamer. Nossa parceria de longa data com a Daten permite que os consumidores no Brasil tenham acesso ao que há de mais avançado em performance, com máquinas equipadas com processadores Intel prontas para entregar potência, velocidade e imersão nas atividades mais exigentes”, diz Giovana Gaiolli, Gerente Sênior de Marketing, Consumo & Gamer Intel LatAm.