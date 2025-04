DLC de Prince of Persia: The Lost Crown chega a todas as plataformas com história mais sombria

A Ubisoft acaba de anunciar que a DLC “Mask of Darkness”, a atualização final do celebrado game Prince of Persia: The Lost Crown, já está disponível mundialmente em todas as plataformas. A atualização adiciona um novo capítulo vibrante e mais sombrio à história de Sargon. Nesta expansão épica, que se baseia na fórmula de sucesso do jogo estilo Metroidvania, os jogadores poderão explorar um novo mundo interconectado feito de biomas exclusivos.

Sargon está sendo caçado por Radjen, uma das assassinas que integra o grupo Imortais. Quando ele finalmente a enfrenta, acaba ficando preso em seu Palácio Mental, uma dimensão corrompida por magia negra e repleta de paisagens oníricas e criaturas sobrenaturais. Alvo de uma caçada mortal e com a sua alma em jogo, Sargon deve lutar para escapar desse ambiente de pesadelos e batalhas épicas para descobrir os segredos que estão por trás da Máscara da Escuridão, enterrada nas profundezas da mente de Radjen.

Nesta nova história, os jogadores descobrirão quatro biomas inéditos, surpreendentes e surreais, com mais de dez novos tipos de obstáculos, incluindo armadilhas mortais e mecanismos implacáveis que variam de lasers a portais de teletransporte. Entre as sequências de plataforma, o usuário enfrentará seis novos arquétipos de inimigos sobrenaturais e três chefões – munidos de novas habilidades de combate, concedidas por três amuletos, para superá-los.

A DLC pode ser adquirida isoladamente, mas também está inclusa na Complete Edition, que reúne o jogo base Prince of Persia: The Lost Crown, o traje Immortals, o amuleto do pássaro Prosperity, o guia de aventura digital, a DLC e dois novos trajes para Sargon inspirados em Prince of Persia: The Two Thrones. Um pacote completo de upgrade está disponível para jogadores veteranos e aqueles que já têm o jogo base e desejam obter a DLC, os três trajes para Sargon, o amuleto e o guia de aventura digital. Os assinantes do Ubisoft+ serão automaticamente atualizados para a Complete Edition. Além disso, para dar aos fãs uma prévia das comemorações do 35º aniversário da franquia Prince of Persia, em breve o traje Prince of Persia: Warrior Within estará disponível gratuitamente para todos os jogadores.

Prince of Persia: The Lost Crown está disponível nas plataformas Ubisoft+, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC, por meio da Ubisoft Store, Epic Games Store e Steam.

Mais informações sobre Prince of Persia: The Lost Crown podem ser obtidas aqui.