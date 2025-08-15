NETSCOUT aposta em eficiência energética para data centers na era da IA

O consumo de energia em data centers vem crescendo em ritmo acelerado, impulsionado pela transformação digital e pela adoção massiva de inteligência artificial. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a demanda global de eletricidade desses centros deve mais que dobrar até 2030. Nos Estados Unidos, eles já consomem mais energia do que a produção somada de alumínio, aço, cimento, produtos químicos e outros bens industriais intensivos em eletricidade.

De olho nesse cenário, a NETSCOUT SYSTEMS, INC. anunciou melhorias significativas na eficiência energética de sua plataforma InfiniStreamNG, usada em soluções de observabilidade, AIOps, cibersegurança e proteção contra ataques DDoS. A arquitetura foi projetada para concentrar múltiplas funcionalidades em um único appliance, reduzindo a necessidade de dispositivos adicionais e, consequentemente, o consumo de energia.

Segundo a empresa, a análise de dez clientes com mais de 500 unidades InfiniStreamNG revelou uma redução média de 23% no consumo elétrico, sem impacto na performance. A estratégia também diminui a ocupação de espaço em rack e simplifica as implantações, além de permitir filtragem inteligente de dados — processando apenas protocolos e portas necessários, o que reduz a demanda de processamento e armazenamento.

Além das melhorias no produto, a NETSCOUT mantém metas corporativas de sustentabilidade validadas pela Science-Based Targets initiative (SBTi). A companhia pretende reduzir em 57,4% as emissões absolutas de gases de efeito estufa de escopo 1 e em 42% as de escopo 2 até o ano fiscal de 2030, tomando 2022 como base.

Com o crescimento exponencial da infraestrutura digital, especialmente para suportar aplicações de IA, a aposta da NETSCOUT é que eficiência energética e desempenho de rede andem lado a lado, ajudando clientes a reduzir custos e impactos ambientais sem abrir mão da visibilidade e da segurança de suas operações.