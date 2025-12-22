Banco Rendimento e Rendimento Câmbio inauguram nova era de serviços financeiros com transações internacionais via WhatsApp

O Banco Rendimento e o Rendimento Câmbio avançam para um novo patamar de digitalização ao disponibilizar serviços financeiros internacionais diretamente pelo WhatsApp, em uma iniciativa considerada inédita no sistema bancário brasileiro. A inovação já demonstra impacto expressivo: até setembro de 2025, mais de R$ 1 milhão foram movimentados pelo canal, de forma totalmente automatizada via bot, abrangendo operações com papel-moeda, Cartão de Viagem Internacional (Visa Travel Money ou VTM) e envio de remessas ao exterior de até USD 10.000 (ou equivalente em outras moedas).

O desempenho revela uma mudança concreta no comportamento do consumidor. Do total movimentado, 67% das operações foram realizadas em papel-moeda, 29% em VTM e 4% em transferências internacionais, todas executadas sem intermediários, 24 horas por dia, sete dias por semana, com pagamento via Pix ou TED. A conveniência do modelo coloca o WhatsApp como um dos canais mais dinâmicos para operações cambiais no país.

O Rendimento Câmbio, empresa do Banco Rendimento, também ampliou seus serviços digitais voltados aos correntistas, que agora podem realizar transferência Pix, pagar boletos e consultar saldo diretamente pelo aplicativo de mensagens. O atendimento foi reforçado com a entrada da Brenda, avatar de inteligência artificial capaz de oferecer suporte humanizado em seis idiomas, tornando a experiência mais acessível e personalizada. Já o atendimento humano permanece disponível em horário comercial, de segunda a sexta-feira, para quem desejar suporte adicional.

“Ao lançar as funcionalidades de transação via WhatsApp, estamos ajudando a transformar a maneira como nossos clientes lidam com as operações financeiras e reforçando o nosso compromisso em integrar tecnologia de ponta ao setor bancário, trazendo mais praticidade e inovação para os usuários”, afirma Alexandre Fialho, diretor do Rendimento Câmbio. “Seja para envio de remessas ao exterior ou para consultas e transferências locais, o WhatsApp se torna um canal estratégico e indispensável, facilitando ainda mais a organização financeira de um público cada vez mais conectado”, complementa.

As novidades são impulsionadas por uma parceria tecnológica com o Google, que permitiu a integração da IA Gemini como base da arquitetura digital do projeto. O resultado combina automação inteligente, personalização e fluidez operacional em um único ambiente conversacional.

A iniciativa vai ao encontro das tendências destacadas na Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2025, que aponta que 75% das transações financeiras já ocorrem em canais digitais. O estudo também reforça que chatbots e mensageria instantânea têm se consolidado como pilares estratégicos para instituições que buscam elevar a experiência do cliente e fortalecer a inclusão digital.