Qlik lança experiência agêntica e abre plataforma para atuação com assistentes de terceiros com Model Context Protocol (MCP)

A Qlik®, que atua com integração de dados, qualidade de dados, analytics e inteligência artificial (IA), anuncia a prévia privada de sua nova experiência agêntica no Qlik Cloud® fornecida por meio do Qlik Answers® como interface conversacional unificada, reunindo analytics de dados estruturados, documentos não estruturados e o poder de raciocínio de grandes modelos de linguagem (large language models – LLMs) em uma experiência única e governada.

Com agentes especializados que se comunicam e executam tarefas, total transparência e confiabilidade com referências, além de cálculos analíticos rápidos e explicáveis impulsionados pelo motor de analytics da Qlik, os tomadores de decisão podem obter as respostas mais completas e relevantes para orientar as melhores ações e resultados. A experiência foi projetada para lidar com questões complexas e de várias etapas, combinando o raciocínio da IA com analytics suportado por motor e utilizando produtos de dados confiáveis.

Nesta prévia privada, as organizações podem:

Chegar à resposta certa mais rapidamente. Os agentes interagem entre si e utilizam os recursos certos do Qlik, ajudando os usuários a obterem respostas completas e relevantes rapidamente;

Combinar números e narrativas em um único lugar. Quando uma solicitação envolve dados e documentos, o Qlik Answers pode reunir insights analíticos gerados pelo motor da Qlik com o contexto dos documentos e seu próprio conhecimento para gerar respostas narrativas e visuais ricas;

Confiar no que se vêem. Citações de respostas de documentos, explicações de raciocínio e lógica para insights analíticos e cálculos governados oferecem os mais altos níveis de confiança e segurança;

Trabalhar de qualquer lugar. Um painel lateral sempre ativo no Qlik Cloud, com reconhecimento de onde o usuário está e o que está fazendo, oferece ajuda e assistência que mantêm o ritmo de trabalho.

A Qlik também definiu planos para a disponibilidade geral do seu servidor Model Context Protocol (MCP) para o início de 2026. O MCP é outro ponto de entrada na experiência agêntica, que permite que clientes e parceiros acessem os recursos da Qlik a partir de assistentes de IA de terceiros. O MCP abre o Qlik nos níveis de mecanismo, ferramenta e agente para que os assistentes possam gerar insights a partir do motor de analytics da Qlik e acessar produtos de dados confiáveis com governança e supervisão humana em um tenant hospedado pela Qlik.

“Os conselhos de administração buscam três coisas: retorno mensurável sobre o investimento, decisões mais rápidas e confiabilidade de que estão dentro dos limites de risco e conformidade”, diz Brendan Grady, Diretor Geral de Analytics da Qlik. “A nova experiência agêntica no Qlik Cloud, fornecida por meio do Qlik Answers, oferece às equipes uma conversa única e governada que alcança analytics e conhecimento verificado, com referências e controles. Ela leva você de uma pergunta em linguagem natural a um gráfico e uma explicação, com um próximo passo claro em sua nuvem. Menos transferências e cópias. Decisões que você pode defender.”

Isso reflete a abordagem agêntica mais ampla da Qlik em todo o portfólio, desde o design de pipelines assistidos por IA e verificações de qualidade e linhagem, até pipelines RAG que conectam a ingestão à decisão e à ação. Essas inovações ajudam as empresas a implementarem inteligência confiável em escala. O MCP está programado para disponibilidade geral no início de 2026, e a Qlik está coletando o interesse dos clientes agora.

“Como a maioria das empresas, estamos sob pressão para agir mais rapidamente sem aumentar os riscos”, afirma Martin Gries, Head de Dados e Analytics da H. & J. Brüggen KG. “A parte difícil não são as ideias, mas sim combinar os números de Business Intelligence com termos ocultos em contratos e políticas, e transformar isso em ação. Uma experiência única e controlada, com fontes e premissas claras, é o caminho certo a seguir.”

Os novos recursos agênticos da Qlik estão disponíveis em uma prévia privada para clientes dentro do modelo baseado em capacidade do Qlik Cloud por meio de adesão voluntária. A disponibilidade geral está prevista para o início de 2026, com um lançamento regional em fases, alinhado à prontidão dos serviços subjacentes. Não há alterações de preço planejadas a este lançamento. Os clientes também podem adquirir através do AWS Marketplace.