Layers recebe aporte de R$ 21 milhões e mira aquisições no setor educacional

A Layers, startup criadora do SuperApp da Educação e especialista em tecnologia para gestão educacional, finalizou a captação de um aporte de R$ 21 milhões para impulsionar seu crescimento e expandir suas operações no Brasil e na América Latina. A rodada em pré-séries A, liderada pelo fundo canadense Constellation, impulsionou o valuation da empresa para R$ 120 milhões e colaborou para a recompra das cotas adquiridas pela Faber-Castell em 2022, quando a startup recebeu US$ 2 milhões em rodada Seed do fundo Endurance, SQUARE Knowledge Ventures, Faber-Castell Ventures, Rodrigo Dantas (Vindi), Paulo Silveira (Alura), Lincoln Ando (IdWall).

Em 2021, em linha com o boom dos investimentos em startups, as edtechs da América Latina fecharam 117 deals, totalizando em torno de US$ 503 milhões em aportes, segundo o Distrito. Depois disso, o ecossistema passou pelo chamado “inverno das startups” e, para enfrentar esse momento desafiador sem impactar a operação, a Layers decidiu priorizar um crescimento sustentável e conquistou o breakeven em 2023. Em 2024, a empresa registrou geração de caixa e EBITDA (indicador de eficiência financeira) acima de 30%, retomando as negociações com mais liberdade e sem a pressão imediata por capital.

“Agora, com a nova rodada, entramos em uma fase de aceleração, mantendo nossa filosofia de interoperabilidade e neutralidade. Isso significa que podemos atender qualquer escola ou grupo educacional, além de integrar outras startups do segmento sem que haja concorrência no capital social. Seguimos como um hub que conecta escolas, famílias e edtechs, promovendo liberdade de escolha, eficiência no ecossistema e transformando a tecnologia em uma verdadeira aliada das instituições de ensino”, afirma Danilo Yoneshige, CEO da Layers.

Presente em mais de 9 mil instituições públicas e privadas, redes de ensino e atendendo mais de 3,5 milhões de alunos, a Layers atua como solução central de ferramentas educacionais. A edtech projeta dobrar de tamanho nos próximos dois anos, alcançando faturamento de R$ 40 milhões, expandindo presença na América Latina (já com operações ativas no México e na Argentina) e avaliando aquisições estratégicas para fortalecer seu ecossistema.

Em março de 2025, a Layers já havia dado um passo relevante nessa direção ao anunciar a parceria estratégica com a Clever, a maior plataforma educacional do mundo, especialista em prover aplicações para aumentar o engajamento digital de mais de 100 mil escolas de ensino infantil, fundamental e médio em seis países. Com isso, mais de 4 mil edtechs estão disponíveis para instituições de ensino no Brasil e na América Latina, um movimento inédito pro ecossistema da região.

Ainda segundo Yoneshige, o aporte vai acelerar o crescimento e expansão da Layers no mercado educacional, mantendo a autonomia dos fundadores e reforçando a confiança no papel que a edtech possui de catalisador de inovação e tecnologia para instituições de ensino.