Engetron anuncia expansão para os Estados Unidos e inicia nova fase de internacionalização

A Engetron, líder brasileira em soluções UPS IoT, oficializa sua chegada aos Estados Unidos com a abertura de uma unidade na Flórida, consolidando um movimento estratégico de internacionalização em um dos mercados mais competitivos e regulados do mundo. A nova operação disponibilizará ao mercado norte-americano um portfólio completo de UPSs e racks desenvolvidos sob rigorosos padrões internacionais e alinhados às certificações exigidas no país.

“A chegada da Engetron aos Estados Unidos é uma resposta direta à crescente demanda por soluções de energia mais inteligentes e conectadas, principalmente nos segmentos de Data Centers, industrial e hospitalar”, afirma Aluízio Ábdom, Diretor Comercial da Engetron. O executivo destaca que a digitalização acelerada eleva o consumo energético e exige sistemas capazes de garantir estabilidade, eficiência e inteligência operacional. “Nossos UPSs IoT foram projetados exatamente para esse cenário, garantindo fornecimento contínuo de energia, além de possibilitarem o monitoramento, a análise e a otimização do consumo de energia em tempo real, trazendo mais inteligência para a infraestrutura elétrica.”

Com fábrica em Contagem (MG) e experiência em exportações para América Latina e América Central, a Engetron inicia sua operação nos EUA com estrutura completa de atendimento, suporte e assistência técnica local, reforçando a estratégia de presença física em mercados onde a confiabilidade da operação é indispensável.

O portfólio inicial destinado ao mercado norte-americano reúne UPSs trifásicos e monofásicos, tanto modulares quanto monolíticos, além dos racks de TI de 42Us e modelos plug-in, já reconhecidos no Brasil por sua robustez em aplicações de missão crítica. Todos os sistemas são conectados ao Engetron IoT, plataforma proprietária que permite monitoramento remoto via aplicativo ou web, com acesso a dados de potência, autonomia, alarmes, eventos, relatórios e automações configuráveis.

Com tecnologias como dupla conversão, modo ECO e recursos hot-swap escaláveis, os UPSs entregam alta eficiência energética, redução de custos operacionais e possibilidade de expansão sem interrupção do sistema. Os racks, por sua vez, ampliam a redundância ao permitir paralelismo ativo entre múltiplas unidades, garantindo continuidade energética em ambientes sensíveis como Data Centers, hospitais e indústrias.

A unidade da Flórida, prevista para entrar em operação no próximo ano, marca um passo decisivo na expansão internacional da companhia. O movimento estabelece bases sólidas para futuras operações globais e reforça a missão da Engetron: oferecer energia segura, estável e inteligente, combinando tecnologia nacional a padrões e certificações internacionais.