Edan Tech adquire participação na fintech Grab&Go

A Edan Tech, braço tecnológico do Edan Financial Group, acaba de anunciar a aquisição de uma participação na finTech Grab&Go Soluções em Meios de Pagamentos. A iniciativa tem como objetivo impulsionar o crescimento da oferta de produtos e serviços financeiros inovadores ao mercado no conceito Embedded Finance utilizando a sinergia e a complementaridade do portfólio das duas organizações.

Com sede em Campinas (SP), a Grab&Go foi fundada em 2020 e tem uma avaliação de mercado de R$ 10 milhões. Além de oferecer uma plataforma White Label completa para auxiliar organizações de qualquer segmento a terem suas próprias operações bancárias, a fintech é especializada em soluções de pagamento totalmente inovadoras como Pix com Troco, BolePix, ATM Saque Pix e outras. Com mais de um milhão de boletos gerados por ano e R$ 12 milhões transacionados mensalmente, a startup possui entre seus clientes alguns dos principais bancos e fintechs do país.

O Co-Founder & CEO do Edan Financial Group, Eduardo Silva comenta que a característica inovadora da empresa foi um dos fatores que mais influenciaram a negociação. “A Grab&Go já tem diversas soluções que podem ser aplicadas em larga escala no dia a dia que o mercado ainda não conseguiu desenvolver com essa mesma velocidade. Então, a ideia é que a Edan possa levar para as empresas essas ferramentas integradas às demais soluções que nós também já temos e alavancar o crescimento rápido e vertiginoso das duas instituições”, explica.

Segundo ele, as empresas continuarão com suas operações totalmente autônomas, podendo, no entanto, unir aquilo que as duas corporações possuem de melhor. “A direção da Grab&Go continuará sendo feita por seus fundadores, tendo executivos do Edan atuando em comitês estratégicos, privilegiando muito mais a visão de conquista de mercado”, afirma.

O executivo explica que o modelo de negócios idealizado estabelece que quando a Edan Tech receber demandas cujas respostas possam ser dadas pela Grab&Go este cliente será levado à fintech. O movimento oposto também ocorrerá, ou seja; no caso da Grab&Go poder atender à necessidade de um parceiro com produtos ou serviços da Edan Tech, também fará a aproximação. “A autonomia será respeitada totalmente, podendo, inclusive, que alguns sejam exclusivos para os dois lados”, completa.

Para o Cofundador na Grab&Go, Rafael Almeida, a possibilidade de contar com a Edan Tech na composição da direção da empresa e ter acesso a todas as possibilidades oferecidas pelo ecossistema presente no Edan Financial Group representa a oportunidade de aceleração do crescimento muito além da velocidade prevista no planejamento estratégico inicial da companhia. “Não só em portfólio de soluções, mas também em know-how e credibilidade em que os profissionais do Edan Financial Group possuem no mercado financeiro, fará com que esta participação alcance um potencial exponencial de abertura de portas e disseminação de nossas soluções de forma ágil, segura e eficiente para os mais diversos segmentos de mercado”, afirma.

Além da Edan Tech, que comprou a participação na Grab&Go, o Edan Financial Group possui o Edan Finance, braço de soluções financeiras e a Edan Pay, que fornece POS’s (maquininhas) de pagamento em soluções inovadoras como o Split e outras. A Edan Pay é fruto da aquisição da subadquirente Cobratudo pelo Edan Financial Group, ocorrida em setembro de 2022.

Também faz parte da estrutura oferta de crédito aos clientes pessoa jurídica através de FIDCs, próprios ou de terceiros, Remessas Internacionais, Boletos, Processamento de Vendas On-line, entre outros. “Considerando que a grande maioria das fintechs oferecem soluções simples, como conta digital ou emissão de boletos, os clientes encontram na Edan um portfólio mais completo e agora que contamos com o suporte da Grab&Go poderemos desenvolver soluções inovadoras integradas mais robustas para ampliar ainda mais o protagonismo no mercado”, afirma Eduardo Silva.

O executivo alerta ainda que o Edan Financial Group não deve parar na Grab&Go em termos de aquisição de novas empresas. “Nossa meta é alcançar um rápido crescimento não somente orgânico, mas também inorgânico. Desta forma, nos próximos dois anos seguiremos avaliando novas fintechs e fazendo processos de aquisições. Esse comportamento faz parte do DNA da corporação e já está no nosso roadmap”, conclui.