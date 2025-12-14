Begonia anuncia a chegada da Verbena e inaugura ecossistema internacional de comunicação e tecnologia orientado a performance

A Begonia, agência de marketing 360 que há quatro anos se destaca ao unir rigor tecnológico e sensibilidade criativa, acaba de oficializar a incorporação da Verbena — uma nova empresa do grupo totalmente dedicada a performance, user acquisition e growth para aplicativos. A novidade marca o início de um ecossistema integrado que amplia a atuação da Begonia para mercados internacionais e consolida seu posicionamento como companhia orientada simultaneamente a resultados e pessoas.

Nascida de um DNA tecnológico, a Begonia surgiu da transformação da Devton, antiga empresa de desenvolvimento de sistemas, que encontrou no marketing uma oportunidade natural de aplicar inteligência de dados, automação e visão analítica à comunicação corporativa. Esse cruzamento de competências deu origem a um modelo que hoje diferencia a agência: campanhas criativas sustentadas por processos precisos, performance mensurável e gestão estruturada.

Ao longo dessa trajetória, a Begonia criou cases para marcas como Canada Coffee e ABMRA (Associação Brasileira de Marketing Rural & Agro), consolidando uma metodologia que integra branding, mídia, performance e endomarketing. Mais do que entregar resultados, a agência se tornou sinônimo de estabilidade: a maior parte dos clientes permanece na base há mais de quatro anos, um índice raro em um mercado historicamente volátil.

No centro dessa evolução está uma cultura leve e profundamente humana. O escritório — “uma casa com um jardinzinho e uma begônia na janela”, como a equipe costuma dizer — é metáfora da filosofia da empresa: equilíbrio, ausência de microgestão, rotinas saudáveis e incentivo à formação profissional com remuneração adicional por novas certificações.

Verbena: a spin-off que leva a Begonia ao futuro do marketing mobile

A Verbena nasce como uma spin-off especializada em crescimento acelerado para aplicativos, com foco total em user acquisition, performance, automação e gestão de mídia baseada em dados. Lançada já com atuação internacional, a empresa atende clientes no México, Argentina e Espanha — entre eles, o app Meru (getmeru.com), plataforma financeira considerada uma das mais inovadoras da América Latina.

Operando com tecnologia proprietária, a Verbena promete um modelo mais transparente de gestão de campanhas, reduzindo camadas de complexidade e otimizando grandes orçamentos com precisão. “A Verbena nasce do nosso desejo de criar um modelo mais justo e transparente para o marketing digital. Nossa tecnologia permite que o cliente veja, em tempo real, para onde cada centavo está indo e qual retorno está gerando”, explica Daniel Bulach, diretor de expansão da Verbena.

Tecnologia proprietária, IA e expansão global

Com a chegada da Verbena, a Begonia inaugura uma nova fase: o grupo está finalizando uma plataforma própria baseada em inteligência artificial e machine learning para gestão centralizada de campanhas mobile in-app. A tecnologia automatiza coleta e leitura de dados, gera relatórios inteligentes e integra a comunicação entre cliente, equipe e publishers — um nível de transparência raro mesmo entre grandes holdings globais.

O ecossistema Begonia–Verbena é reforçado por certificações de alto nível, incluindo Google Partner e Meta Partner, além de reconhecimentos em SEO e performance digital.

Um mesmo jardim, múltiplas flores

Mais do que uma fusão operacional, Begonia e Verbena compõem as primeiras “flores” de um ecossistema criativo-tecnológico que o grupo pretende expandir. A metáfora representa a visão da empresa: crescimento sustentável, diversidade de ideias e inovação com propósito.

O simbolismo também reflete o papel de cada marca: a Begonia como raiz da comunicação estratégica, branding e performance; e a Verbena como flor que aponta para o futuro — mobile, automatizada, global. “A Verbena nasceu dentro da Begonia, mas floresce como empresa independente, com o mesmo propósito: transformar a relação entre tecnologia, pessoas e resultados”, afirma Bulach.

Liderança colaborativa e horizonte de crescimento

Guiado por uma estrutura horizontal e colaborativa — onde autonomia substitui hierarquias rígidas —, o grupo projeta dobrar a carteira de clientes nos próximos seis meses. O objetivo é crescer sem abrir mão dos valores que sempre definiram a empresa: leveza, ética, eficiência e coerência.

“O que estamos construindo vai além de uma agência ou uma adtech. Estamos criando um modelo de empresa que combina performance com propósito. Queremos provar que dá para crescer, inovar e gerar lucro com humanidade e coerência”, conclui André Petreca, diretor de operações do grupo.