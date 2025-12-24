Nava abre ciclo de aquisições com GH Brandtech e entra no mercado de creative innovation

A Nava, consultoria brasileira de tecnologia, anuncia a aquisição da GH Brandtech, consultoria especializada em branding, estratégia de marca, design, growth e experiência. Esta operação, que prevê a opção de aquisição total do controle em até 36 meses, marca o primeiro movimento de expansão inorgânica da empresa desde o aporte do fundo de private equity Crescera Capital no final de 2024, que posicionou a Nava em uma nova fase de crescimento e aquisições estratégicas para complementar sua oferta de tecnologia e serviços.

LinkedIn

A GH Brandtech representa o início de uma série de iniciativas projetadas para ampliar a expertise da Nava em disciplinas essenciais ao ecossistema de transformação digital. A escolha pela GH — que tem como berço criativo o Vale do Silício, nos Estados Unidos — reflete a intenção da Nava de integrar ainda mais tecnologia, design e inovação em sua atuação. “A Nava cresceu 400% nos últimos 4 anos e agora estamos nos preparando para buscar um faturamento de R$ 1 bilhão, o que representará um salto ainda mais expressivo de crescimento”, explica André Scatolini, CEO da Nava. “Abrir o nosso ciclo de aquisições com uma consultoria que teve o Vale do Silício, nos EUA, como berço do seu processo criativo e de inovação é uma grande alegria e uma escolha estratégica alinhada ao nosso modelo de negócio”.

Esse movimento também reflete o momento de reposicionamento institucional da Nava, que tem como objetivo consolidar-se como parceira de referência em tecnologia e negócios para grandes empresas no Brasil, ampliando seu portfólio e diversificando a gama de serviços. “Desde o início, nossa missão sempre foi integrar estratégia, criatividade e tecnologia para gerar valor real aos negócios dos clientes. A escolha de uma martech posiciona a Nava como player estratégico em creative innovation e nos permite oferecer às marcas uma combinação singular de tecnologia de ponta e pensamento criativo desde as etapas iniciais do desenvolvimento, ampliando a conexão entre inovação, design e engenharia em larga escala”, afirma Scatolini.

Além das contribuições estratégicas ao portfólio geral da Nava, o executivo também destaca a sinergia cultural entre as equipes como fator determinante para o sucesso conjunto. “Encontramos na GH um ambiente dinâmico, inovador por natureza e com mentalidade, pessoas e ofertas orientadas à IA, criando uma sinergia natural com a Nava”, complementa.

A aquisição da GH Brandtech abre ainda caminho para que a Nava atue com mais protagonismo no segmento de Creative Innovation, ampliando sua capacidade de oferecer soluções estratégicas e criativas impulsionadas pelo uso de GenAI. Na prática, isso significa entregar serviços mais completos e de maior valor agregado, gerando sinergias de receita que podem acelerar o crescimento nos próximos anos. “A Nava busca ser o elo entre tecnologia e negócios, oferecendo capacidades em dados, cibersegurança, cloud, observabilidade, infraestrutura e modernização de aplicações, e agora com foco ampliado em branding e inovação para crescimento, onde a força do negócio se concretiza”, diz Gustavo Hansel, CEO da GH Brandtech.

Hansel ressalta que o modelo de parceria foi estruturado para beneficiar ambas as organizações e seus clientes. “A GH continuará atuando de maneira independente, com suporte da Nava para fortalecer a maturidade do negócio, a governança e os processos, além de explorar a complementaridade de nossos portfólios. Nossa relação será totalmente colaborativa: a Nava não vem para absorver, mas para contribuir de forma estratégica. Vamos unir talentos e compartilhar experiências, garantindo que nossas equipes sigam inovando e impulsionando o desempenho conjunto”, explica Hansel.

Com essa aquisição, a Nava mira consolidar sua base de clientes incluindo grandes empresas brasileiras e pretende ampliar ainda mais sua presença no mercado. “Queremos que nossos clientes reconheçam cada vez mais o valor que a Nava oferece, de modo que cada real investido em nossas soluções se traduza em ganhos concretos e significativos para seus negócios”, finaliza Scatolini.