Fintech Creditú lança crédito para entrada de imóveis com tecnologia blockchain no Brasil

A fintech chilena Creditú, especializada em crédito imobiliário e com atuação em diversos países da América Latina, anuncia o lançamento de um novo produto no Brasil: uma linha de financiamento voltada à parcela de entrada na aquisição de imóveis. Com a proposta de reduzir uma das principais barreiras à compra da casa própria, a solução chega ao país em parceria com a NGT, referência em tecnologia blockchain, e a Opea, hub de soluções de crédito estruturado.

Totalmente digital e tokenizado, o produto foi adaptado para o mercado brasileiro e deve ser oferecido por incorporadoras em todo o país. A Creditú estima uma demanda inicial de R$ 70 milhões. No Chile, modelo semelhante já é amplamente adotado e reconhecido como fator essencial para ampliar o acesso à habitação, com apoio de instituições como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Queremos permitir que as pessoas comprem sua casa hoje, mesmo que ainda não tenham o valor da entrada. Isso destrava o mercado e ajuda tanto os compradores quanto as incorporadoras”, afirma David Muñoz, CEO da Creditú.

A operação será gerenciada com o apoio da NGT, que desenvolveu uma solução baseada em contratos inteligentes registrados em blockchain. Por meio da chamada “CCB chipada”, todos os eventos relacionados ao crédito são registrados em tempo real, com rastreabilidade e segurança jurídica. O sistema também facilita a aprovação do financiamento principal e reduz o risco para as incorporadoras, que podem terceirizar a operação e a cobrança.

“O uso do blockchain torna o processo mais transparente, automatizado e seguro, com menor custo e mais velocidade para operações de securitização futuras”, explica Hugo Pierre, CEO da NGT. A estrutura de crédito é viabilizada pela Sociedade de Crédito Direto da Opea, responsável pela bancarização e gestão das operações estruturadas.

Segundo Flavia Palacios, CEO da Opea, a escolha da esteira tokenizada reforça o alinhamento entre produto e tecnologia. “Trata-se de uma inovação financeira viabilizada com inovação tecnológica. É um avanço para o setor”, resume.

Incorporadoras interessadas em oferecer o produto aos seus clientes podem solicitar mais informações diretamente à Creditú pelo e-mail [email protected].