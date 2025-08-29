“Força Coletiva” mostra como o associativismo pode transformar mercados e gerar impacto real

O presidente nacional da AnaMid – Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital — e CEO da VitaminaWeb, Rodrigo Neves, anuncia o lançamento do livro ‘Força Coletiva’. Em sua nova obra, o autor explica de que maneira o associativismo, o propósito e a liderança colaborativa atuam como alavancas para amadurecer mercados e gerar impacto real para as empresas, contribuindo para a construção de um futuro mais sólido e sustentável.

A partir de duas décadas de atuação no ecossistema digital, evidências reunidas da Pesquisa de Engajamento para Associações, da MCI Brasil, e de estudos e cases internacionais, Rodrigo transforma experiências, frameworks e cases em orientações práticas voltadas a líderes de entidades, comunidades e movimentos coletivos. Ao longo do livro, são explorados temas que vão do engajamento e cuidado com comunidades, à sustentabilidade financeira e cocriação de políticas públicas.

“Escrevi ‘Força Coletiva’ para ampliar a compreensão e a prática do associativismo no Brasil, pois uma empresa sozinha não gera debate. É a voz coletiva que abre portas, organiza interesses e transforma mercados. Nesse livro, tento transmitir o meu lema de vida: Sozinho se vai rápido, mas junto se vai mais longe — e se transforma mais profundamente”, afirma Rodrigo Neves, presidente da AnaMid e CEO da VitaminaWeb.

Um guia prático para líderes e comunidades

A obra reúne reflexões, frameworks e exemplos práticos para orientar líderes de entidades, comunidades e movimentos coletivos a fortalecerem sua atuação. Ao tratar de temas como engajamento, sustentabilidade financeira e cocriação de políticas públicas, o autor tem como objetivo oferecer caminhos para que o associativismo e a liderança colaborativa contribuam de forma concreta para o amadurecimento dos mercados e a construção de um futuro mais sustentável.

Esse propósito se traduz em um conteúdo que vai além das reflexões conceituais, oferecendo princípios e ferramentas práticas para o dia a dia da gestão associativa. O livro apresenta desde os ‘3Cs do Engajamento’ (Choice, Channels, Customization) e o Ciclo de Engajamento (consumir, contribuir, colaborar e cocriar) até capítulos dedicados a temas como propósito, governança, estruturação de comunidades, ESG no associativismo e estratégias de captação de recursos para entidades sem fins lucrativos.

Além disso, Rodrigo deixa claro quem é o público-alvo do título: líderes e futuros líderes de associações, profissionais que desejam sair da reclamação e agir para transformar o mercado, pessoas que acreditam que, na era da inteligência artificial, o verdadeiro diferencial será a inteligência relacional, e membros em busca de direção para canalizar energia e encontrar propósito.

“É um mapa de vivência para quem quer participar de algo maior do que si mesmo. Este é um livro para quem lidera ou quer liderar uma comunidade com propósito. Para quem acredita que conhecimento cresce quando é compartilhado e que mercados evoluem quando atuam em rede”, explica o autor.

Dados, abordagens e resultados do ecossistema

A base empírica do livro vem da pesquisa Association Engagement Index (AEI) Brazil 2024, conduzida pela MCI Brasil. Em sua obra, Rodrigo destaca o Índice de Engajamento Geral de 88 pontos, classificado como “moderado”, predominância do tempo dos associados em “consumo de conteúdo” (53%), mas baixo em “cocriação” (10%), além de uma demanda reprimida por participação ativa, onde 31% querem contribuir mais, porém apenas 22% sentem-se de fato encorajados. O autor propõe rituais, papéis e mecanismos claros para transformar o cenário.

No recorte brasileiro, o livro cita a participação de 16 associações e evidencia o desempenho da AnaMid. A entidade obteve 101 pontos de engajamento, classificado como “forte”, e um NPS 65 frente a 33 do benchmark global. Segundo o autor, esse resultado é reflexo da reputação consolidada, expertise temática e a oferta de oportunidades online de envolvimento da organização.

Porém, em seu diagnóstico, Rodrigo apontou algumas oportunidades de melhoria. A primeira delas é a personalização de conteúdos, serviços e experiências, de modo a atender melhor às necessidades de diferentes perfis de membros. Além disso, reforçou a importância de encontros e interações presenciais, fortalecendo vínculos e gerando pertencimento, e da cocriação como um recurso essencial para ampliar o alcance das iniciativas, ao envolver os próprios associados na construção de soluções e políticas que beneficiam todo o ecossistema.

“Juntas, essas práticas potencializam o impacto tanto para os membros, quanto para a sociedade e os mercados em que essas organizações atuam. Quando há propósito, rituais e mecanismos de participação, o engajamento deixa de ser pontual e vira cultura”, afirma Rodrigo.

Serviço

O livro está disponível para aquisição no site da editora Book7 e nos principais marketplaces do mercado.

“Força Coletiva é resultado de muitas mãos, de pessoas e entidades que acreditam que juntos podemos ir mais longe e transformar o nosso mercado. Meu desejo é que essa obra inspire líderes e profissionais a se engajarem de verdade. Quero contribuir para que a nossa comunidade seja cada vez mais unida, representativa e capaz de gerar impacto positivo para a sociedade”, finaliza Rodrigo.