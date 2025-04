Mais Geek estreia na Band dia 15 de novembro

O Mais Geek – canal no YouTube que integra a Geek Here, o maior hub dedicado ao universo geek no Brasil – já tem data de estreia em TV aberta: a partir do dia 15 de novembro, na Band. Nas madrugadas de segunda a sexta-feira, das 01h45 às 02h15, o programa tem entre as principais atrações o anime Dragon Ball Super, com os 131 episódios completos.

Apresentado por Clayton Ferreira, Jeff Kayo e Thaís Matsufugi, o Mais Geek traz discussões sobre as últimas novidades dos animes, mangás, games, RPG, tokusatsu, séries, cinema e quadrinhos. Atualmente, o programa tem 134 mil inscritos no YouTube, com mais de 11 milhões de visualizações. No Instagram, são 218 mil seguidores e, no Facebook, 280 mil.

“Focamos no que existe de mais interessante dentro do universo da cultura pop para que o Mais Geek apresente o máximo de vertentes desse universo de fantasia e a todos os espectadores que sentem falta de conteúdo ‘geek’ na televisão”, afirma Anderson Abraços, diretor de conteúdo do programa e intérprete do personagem Haterman no Mais Geek.

Equipe afiada e personagens icônicos

O debate sobre o mundo geek não é destaque apenas do pessoal que fica à frente das câmeras. Toda a equipe de pré e pós-produção está envolvida nesse universo. Desde 2018, Takeshi Oyama está no comando da direção e, ao lado de Vanessa Yotumoto, criaram uma identidade única para o programa. “Nosso grande diferencial é ter uma equipe dedicada e inserida nesse universo. Falamos a mesma língua dos nossos espectadores e com profundo conhecimento sobre o assunto, afinal, somos geek!”, destaca Abraços.

Além de discussões de temas da cultura nerd em geral, o Mais Geek também trabalha com convidados especiais e personagens que foram criando suas raízes no programa. É o caso do “Haterman”, alcunha de Anderson Abraços no programa, que sempre apresenta uma opinião ácida sobre os assuntos debatidos, e o “Kohai”, membro “júnior” da equipe, que está se aprofundando cada vez mais nos assuntos geeks e, por isso, é sempre o mais deslumbrado com as novidades.

O Mais Geek tomou forma como uma evolução natural de um outro programa da equipe: o Senpai TV, exibido a partir de 2016 na Rede Brasil junto com Os Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. O apresentador Clayton Ferreira recebia os convidados José Carlos e Marcelo Del Greco para contar curiosidades sobre os animes exibidos.

No começo de 2017, o programa assumiu seu formato definitivo, com dois apresentadores fixos — Clayton Ferreira e Jeff Kayo – e com a participação dos convidados especialistas do time, como Anderson Abraços e Vanessa Yotumoto. O nome “Mais Geek” surgiu apenas no final de 2018, quando o time decidiu “tropicalizar” a sua linguagem, desprendendo do conceito inicial de animes.

Incorporado ao Geek Here Hoje, o Mais Geek ganha ainda mais força ao ser incorporado ao ecossistema Geek Here, o maior hub de criação de entretenimento do Brasil totalmente dedicado ao universo Geek. Com tecnologia de última geração, as novas instalações estão equipadas para fazer transmissão ao vivo, gravações simultâneas, edição de podcast, mesacast e lives. O Mais Geek será gravado e transmitido no novo estúdio.

O hub é composto também pelo portal, marketplace, programa na TV aberta, streaming, torneios de games, baladas, mídias sociais e eventos. O diferencial está na facilidade de acesso a informações e produtos, com muita diversão e responsabilidade, já que “saúde mental” é um dos pilares de idealização da plataforma.

Sinopse do Dragon Ball Super O anime é a continuação da clássica aventura escrita nos anos 80 por Akira Toriyama. Após a terrível batalha dos Guerreiros Z contra Majin Buu, a trama avança alguns anos no futuro.

Com 131 episódios, a animação traz novos personagens, como o Deus da Destruição Bills e o anjo Whis, e mundos que antes nunca foram explorados. Além disso, Toyotaro, discípulo de Akira Toriyama, dá vida aos personagens em suas novas aventuras.