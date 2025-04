Smartwatch Mormaii Life lança modelos com pulseiras de aço em Mesh em diferentes cores

As marcas têm investido bastante nos últimos anos para marcar território no mercado de relógios inteligentes, mais conhecidos como smartwatches. Logo após o lançamento da cor verde para o modelo com pulseira de silicone, a Mormaii apresenta em todos os pontos de venda do país, e no seu e-commerce, os dois novos lançamentos com pulseiras de aço em Mesh para seu smartwatch mais tecnológico, o Mormaii Life.

Já disponíveis para venda, as pulseiras chegam nas cores preto e rosê. Seu novo formato permite um encaixe firme e são conhecidas por serem muito resistentes e ao mesmo tempo leves, anatômicas e sofisticadas. O lançamento do Mormaii Life é ideal para quem gosta de realizar o MOD (modificações em seus relógios, abrangendo a personalização quase que completa do acessório).

O preço sugerido é de R$799 em todos os pontos de venda e no site oficial.

De modo geral, o novo Mormaii Life é sem gênero, e oferece recursos diferenciados para o público que se interessa por tecnologia e praticidade, com monitoramento de atividades físicas, frequência cardíaca, controle de notificações do celular, alertas (como de sedentarismo, sono e calendários) e integração com serviços de streaming de música. O modelo possui resistência à água em até 50 metros, tamanho de caixa 35mm e largura da pulseira 22mm.