Dia dos Solteiros 2021: confira os principais produtos que entram em promoção no KaBuM!

Relembrando a tradição chinesa em que amigos solteiros se presenteiam no Dia dos Solteiros, o KaBuM! – maior e-commerce de Tecnologia e Games da América Latina – preparou ofertas exclusivas para a campanha 11.11. Os clientes poderão encontrar diversos itens das linhas de hardware, eletrônicos, smart home, segurança, e muito mais com até 70% de desconto.

Os itens na promoção incluem marcas como HyperX, AMD, Seagate e Samsung. Confira algumas das ofertas que o KaBuM! preparou para o Dia dos Solteiros.

E ainda o KaBuM! disponibiliza mais 11% de desconto cumulativo em uma relação exclusiva de produtos no APP

A Kingston desenvolveu esse headset gamer para que o gamer curta muito os seus jogos com o seu time e sinta a emoção a cada momento jogado. Com o sistema mixer de áudio, é possível configurar usando os controles no headset, além de poder ajustar os graves nos mesmos controles deslizantes. O sistema de som surround virtual 7.1 garante a imersão completa, com áudio perfeito e amplificado. Durabilidade excelente, contando com estrutura em alumínio e peso muito leve. Nas almofadas, espuma macia, com acolchoamento e couro sintético respirável, confortáveis para uma boa sessão de jogo. Drivers de câmara dupla para maior estabilidade do som, e tamanho de 50mm. Cabo muito longo, com 1 metro de comprimento, evitando assim que você enrosque e danifique o headset.

De R﹩ 899,90, por R﹩ 569,90

O processador AMD Ryzen tem um hardware incrivelmente potente para jogos de alta resolução e atualização. O soquete AM4 da AMD representa o que há de mais moderno desenvolvido pela marca. A memória DDR4 garante velocidade de 3200 MHz, além de ter tecnologia compatível com a tecnologia AMD StoreMl, Arquitetura do nícleo AMD Zen e Utilitário AMD Ryzen Master.

De R﹩ 2.499,90 por R﹩ 2.304,90

A unidade portátil Seagate Expansion é compacta e perfeita para viagens. Com configuração simples e direta, a unidade é alimentada pelo cabo USB, portanto, não há necessidade de uma fonte de alimentação externa. Além disso, ele é reconhecido automaticamente pelo sistema operacional Windows ou Mac, portanto, não há software para instalar e nada para configurar. O dispositivo também possibilita transferência de dados com a interface USB 3.0 conectando-se a uma porta USB 3.0.

De R﹩ 617,90 por R﹩ 419,90

O SSD Seagate Barracuda Q5 permite fazer upgrade para a velocidade de SSD acessível com 3D QLC NAND de próxima geração. O produto possibilita alcançar velocidades do SSD NVMe que são até 50 vezes mais rápidas do que as dos discos rígidos tradicionais, garantindo downloads, instalações e realização de tarefas simultâneas com maior capacidade de resposta. Além disso, o dispositivo permite migrar e clonar dados de discos antigos com facilidade, usando a ferramenta de software gratuita DiscWizard da Seagate.

De R﹩ 1.129,90 por R﹩ 499,90

Com design elegante, integrado e icônico, o Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 possui sistema operacional Wear OS Powered by Samsung. O Sensor Bio Active informa a porcentagem de gordura corporal, massa muscular e água corporal. O dispositivo também permite que o usuário acompanhe seus níveis de bioimpedância, conta passos, controla calorias e possibilita realizar desafios com os amigos. Adicionalmente, os usuários também contam com um monitor de sono que e coleta informações importantes sobre a qualidade do sono do usuário.

De R﹩ 2.714,81 por R﹩ 1.569,00

Com a fina espessura de 8,0 mm e peso de 366 g que cabe no bolso, o Galaxy Tab A7 Lite oferece estilo e conveniência em um só produto. Suas bordas finas permitem que o tablet de 8,7 polegadas seja excelente para assistir filmes e séries onde você quiser. A câmera principal de 8MP permite que você tire fotos deslumbrantes e capture paisagens de tirar o fôlego.

De R﹩ 934,61 por R﹩ 859,90

O smartphone Samsung Galaxy M62, uma mega bateria de 7000mAh, tela Infinity-O de 6,7, que cria um aspecto de amplitude para uma visão maior e melhor de imagens em alta definição, cores vibrantes e realistas, aliadas à tecnologia de tela Full HD + Super AMOLED Plus. O sistema multilentes da câmera quádrupla eleva as fotos a outro nível, além de aplicar o efeito Bokeh natural em suas fotos, permitindo que o objeto principal ganhe destaque em relação ao fundo.

De R﹩ 3.324,00 por R﹩ 1.659,00

O processador Crystal 4K dessa Smart TV da Samsung transforma tudo o que você assiste em resolução próxima à 4K. O produto permite realizar uma imersão incrível do usuário em seus programas favoritos com uma TV super fina e sem bordas visíveis. O fim da bagunça e confusão de cabos aparentes vem com a solução de canaletas exclusiva para organizar os fios e escondê-los.

De R﹩ 3.367,37 por R﹩ 2.999,00