Rappi firma parceria com a McLaren Racing e entra na pista do GP Brasil

O Rappi entra no grid de largada do GP Brasil com a McLaren Racing. A parceria do super app com a equipe de corrida britânica vai promover o Turbo, a entrega mais veloz do mercado nacional. Nos dias da corrida (12 a 14/11), a marca do Rappi estampa os carros da McLaren Racing e os macacões.

“Estamos entusiasmados por nos juntarmos à McLaren Racing para o Grande Prêmio do Brasil. O Rappi investe em tecnologia para melhorar o desempenho de sua plataforma digital, ganhando em qualidade e velocidade. No final do dia, nossa ‘corrida’ e missão é devolver às pessoas seu tempo, trazendo praticidade às suas demandas do dia a dia”, informa Guto Quirós, head de Marketing do Rappi Brasil.

Turbo – por dentro das Dark Stores

O Turbo é um botão disponível no superapp que permite a entrega de produtos em até 10 minutos, sendo o delivery mais rápido do mercado nacional. A tecnologia pioneira de entregas ultrarrápidas do Turbo opera com as “lojas fantasma”, também conhecidas como Dark Stores. Tratam-se de minicentros de distribuição otimizados para picking e packing express – preparação e retirada rápida de pedidos -, operados por equipes treinadas para executar o pedido em tempo recorde. Nelas, é possível encontrar um portfólio de até 1.500 produtos de diversas categorias.

Com uma tecnologia desenvolvida pelo próprio Rappi, é possível montar o pedido em menos de dois minutos dentro da dark store enquanto o entregador parceiro já está no caminho para a retirada. Para que não haja excesso de velocidade na hora da entrega e garantir que ela ocorra em até 10 minutos, a cobertura do Turbo contempla um raio de até dois quilômetros de cada dark store.

Atualmente, o Turbo opera com 107 dark stores e está disponível nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Niterói, Campinas, Natal e Brasília.