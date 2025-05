Black Friday antecipada Marcas adiantam preços promocionais

A Black Friday só acontece na última sexta-feira de novembro, mas algumas empresas, como a Fujifilm, a Livraria da Vila e o Sam’s Club, adiantam preços promocionais e oferecem diversos produtos com descontos imperdíveis. Confira abaixo alguns destaques:

Fujifilm

De 19 a 29 de novembro, amantes da fotografia instantânea e instaxlovers poderão aproveitar até 40% de desconto para ampliar sua coleção de câmeras e filmes da linha Instax .

Câmera e Impressora para Smartphone Instax Mini LiPlay

Beige Gold | Blush Gold | Dark Gray | Elegant Black | Stone White

De: R$ 899,00 Por: R$ 699,00

Câmera Instantânea Instax Mini 9

Rosa Chiclé | Branco Gelo| Azul Aqua | Azul Cobalto

De: R$ 359,00 Por: 299,00 cada

Combo Câmera Instantânea Instax Square SQ1 + Filme Instax Square Branco com 10 Fotos

Chalk White ou Terracotta ou Glacier Blue

De: R$ 858,90 Por: R$499,00

Livraria da Vila

Com descontos de até 80%, a Livraria da Vila realiza, de 24 a 30 de novembro, a Vila Friday. São2.000 títulos e mais de 500 itens entre jogos, colecionáveis e artigos de papelaria com preços promocionais.

Construa o T-Rex

Editora: Girassol

De R$ 149,90 por R$ 82,00

Pequeno Manual Antirracista

Autor: Djamila Ribeiro

Editora: Companhia das Letras

DeR$ 27,90 por R$ 20,00

O Poder do Subconsciente

Autor: Dr. Joseph Murphy

Editora: Best Seller

De R$ 59,90 por R$ 30,00

Sam’s Club

As lojas do Sam’s Club, único clube de compras do Brasil, também oferecem descontos especiais em todas as categorias durante a Best Friday, com uma ampla variedade de itens exclusivos, produtos importados e embalagens diferenciadas para proporcionar uma economia maior no dia a dia.

Jogo de Lençol 200 fios Member’s Mark

100% algodão percal, com 200 fios.

De Solteiro R$ 219,90 / Casal R$ 239,90 / Queen R$ 259,90 / King R$ 279,90 Por R$ 169,90 (qualquer tamanho)

Lavadora de alta pressão Fast120 Lavor

Possui mangueira de três metros de extensão e potência de 1600W. Pressão máxima em libras-bar 1.740 e vazão de 360L/H.

De R$ 499,90 Por R$ 299,00

Pipoqueira Holstein

Pipoqueira elétrica, sem óleo, com capacidade de até 10 xicaras. Produto importado e exclusivo do Sam’s Club.

De: R$ 219,00 Por R$ 169,90

